Аня Пенчева го удари на каскади и изненади
Звездата на Народния театър лети в поредния си филм и става чистачка в нов спектакъл
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Звездата на Народния театър лети в поредния си филм и става чистачка в нов спектакъл
Звездата от Народния театър е актриса в поредния филм на Илия Костов
Драмата на Илия Костов е в афиша на София филм фест
„Пътуващо кино“ на Илия Костов е БГ фаворитът в конкурса
Самотна църква герой на филм