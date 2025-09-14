Група елитни мъже ухажват Аня Пенчева

Група от атрактивни мъже ухажват Аня Пенчева в поредния филм на Илия Костов – „В очакване на Ал Бано“. Снимките вървят на язовир "Жребчево", където звездата от Народния театър отпразнува рождения си ден. Тя е в образа на кино примадона, която е във фокуса на героите, в чиито кожи влизат Добромир Манев, Робърт Янакиев, Румен Угрински, Даниел Владимиров, Велизар Величков-Визо, Руслан Мъйнов. Сред многото изненади в лентата е присъствието на дългогодишния водещ в БНТ Емил Розов – в ролята на оператора.

Работното заглавие на комедийната драма, най-модерния жанр в момента, естествено, препраща към култовата пиеса на Бекет „В очакване на Годо“, модел за безвремие и безперспектива. Състояния, от които нацията ни нито желае, нито може да излезе. Илия Костов е доказан майстор в дисекцията на нищоправенето в българския социум. Той отново по неповторим начин ще разкрие някои от основните характеристики на съвременния сънародник, който не знае на къде отива, но постоянно се надява, че спасението ще дойде отнякъде без труд и жертви.

Аня Пенчева се развихря във „В очакване на Ал Бано“ като непредвидима жрица на сцената и седмото изкуство, макар и много по-различна от идентичните персонажи в абсолютния хит на Народния “Аз плащам” и в страхотната постановка на Димитър Кабаков в Плевен “Опасна комедия”.

А на 2 октомври е премиерата на спектакъла “Код жълто”, където, както вече писа „Стандарт“, тя е чистачката Благовеста. Постановката е на Яна Титова, продуцент е Захари Бахаров, един от собствениците на “Артвент”. В дамската компания са още Весела Бабинова, Анелия Луцинова и Екатерина Лазаревска.

Не е тайна, че Аня Пенчева може да изиграе всичко, не само заради визията си на холивудска знаменитост. Доказва го и в “Любовници в излишък” на Анастас Попдимитров в Плевен като екстравагантна лондонска домакиня.

