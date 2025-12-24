Вижте как изглеждат Кевин и майка му 35 години след "Сам вкъщи"

Филмът "Сам вкъщи" e най-великата коледна класика, която никога не остарява! Легендарна семейна комедия представя Маколи Кълкин в ролята на Кевин Маккалистър - 8-годишно момче, което по погрешка остава само вкъщи, докато семейството му отлита за Коледа в Париж.

Това, което първоначално изглежда като сбъдната мечта - къщата е само и единствено за него! - бързо се превръща в хаос, когато двама крадци, се опитват да влязат с взлом.

Но благодарение на хитростта, въображението и безстрашието си, Кевин успява да надхитри Хари и Марв и превръща всичко в празничен шедьовър, изпълнен със смях, сърце и незабравими моменти.

Режисиран от Крис Колъмбъс и написан от Джон Хюз, „Сам вкъщи“ (1990) се превръща в един от най-касовите коледни филми на всички времена. Дори през 2025 г. той остава задължителен за гледане от всяко поколение - перфектна комбинация от носталгия, хумор и коледна магия. Независимо дали го гледате за първи или петдесети път, пак ще усетите онова топло празнично настроение, което чарът на Кевин винаги носи.

Филмът бележи цяло десетилетие и все още оглавява класациите с най-гледани празнични филми. Феновете по целия свят го определят като най-добрата семейна коледна комедия, пълна с култови реплики и безброй смешни сцени. С незабравимия си саундтрак и снежното очарование на Чикаго, „Сам вкъщи“ си остава вечен зимен фаворит.

От деца до възрастни - всички обожават лудориите на Кевин, доказвайки, че този филм е чиста коледна магия. И повече от три десетилетия по-късно, той продължава да бъде един от най-гледаните празнични хитове в стрийминг платформи и каналите на Би Ти Ви всяка зима.

Ето и как изглеждат Маколи Кълкин и Катрин О’Хара 35 години по-късно:

