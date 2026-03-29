Сватба на годината. Аня Пенчева ликува

Синът на Аня Пенчева - Ангел Караньотов, и годеницата му и майка на наследника му Борис - Ива Русинова, съвсем скоро ще станат съпрузи в гражданското, както и пред Бога, признаха близки до тях. Годежът им беше миналата година.

Сватбата няма да е пищна с много гости, а съвсем скромна - само с най-близките, родителите и приятелите, пише "България днес".

Ива Русинова е автомобилна състезателка и една от малкото жени дрифтъри у нас. Двамата с мотошампиона Ангел са заедно повече от 12 години.

Най-важното в живота им е момченцето, което е тръгнало по стъпките на родителите си.

Ангел Караньотов е син на Аня Пенчева от втория й мъж - шампиона в леката атлетика Ивайло Караньотов. Той от своя страна има предишен брак и дъщеря от него - Карина Караньотова, днес водеща на новините в БНТ.

От своя страна Аня Пенчева също има първи брак зад гърба си - със Сашо Диков, легендарен журналист с действаща кариера. От него тя има дъщеря Петя Дикова, която я направи баба с двама синове.

Изобщо голямото семейство най-вероятно ще се събере на дългоочаквано тържество до края на годината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com