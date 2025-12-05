Огромна драма на Евровизия

Около 35 страни се очаква да участват в "Евровизия" догодина, след като Израел получи разрешение да се състезава, докато „около пет“ планират да я бойкотират, заяви директорът на събитието.

Телевизионните оператори в Испания, Ирландия, Нидерландия и Словения обявиха, че бойкотират "Евровизия" – най-голямото музикално състезание на живо в света – след решението да се разреши участието на Израел.

Исландия посочи, че обмисля позицията си и ще вземе решение на 10 декември.

Широкото недоволство от войната в Газа доведе до нарастващи призиви Израел да бъде изключен от ежегодния конкурс. Имаше и подозрения за манипулиране на системата за гласуване в полза на Израел на миналогодишното събитие.

„Очакваме около 35 телевизионни оператори да участват“ в конкурса през май 2026 г., каза директорът на конкурса Мартин Грийн, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

Той уточни, че „около пет“ страни са „много категорични“, че Израел не трябва да бъде допуснат до участие, „и аз напълно уважавам това“.

„Много се надявам, че онези няколко телевизионни оператори, които смятат, че не могат да участват догодина, ще се върнат при нас през 2027 г.“, добави той.

Той подчерта, че събитието трябва да бъде аполитично, като припомни: „В "Евровизия" не участват правителствата, а обществени телевизионни оператори и артисти.“

На срещата на 4 декември членовете на Европейския съюз за радио и телевизия проведоха „пълна, откровена, честна и доста вълнуваща дискусия“ и „това, по което наистина се съгласиха, е убеждението, че "Евровизия" не трябва да се използва като политически театър“.

„Тя трябва да запази някаква неутралност“, заключи Грийн.

