Най-после! Breaking Benjamin се качват на българска сцена до дни

Американската рок банда Breaking Benjamin стъпва за първи на българска сцена за концерт в зала Арена 8888 София в понеделник, 29 юни.

Към дългоочакваното дебютно гостуване на американската група се присъединяват и Palaye Royale, които ще открият вечерта като специален гост.

Този концерт предвещава да бъде едно от най-значимите рок събития на годината - среща между различни поколения и стилове, обединени от мощен звук, емоция и впечатляващо сценично присъствие.

Ето и графикът за вечерта:

17:30 – Отваряне на вратите само за притежателите на Meet & Greet VIP Package (вход А0)

18:00 – Отваряне на вратите само за притежателите на Early Entry VIP Package (вход А0)

19:00 – Отваряне на вратите за публика

19:50 – PALAYE ROYALE

21:00 – BREAKING BENJAMIN

22:15 – Очакван край на шоуто

ВАЖНО! Достъпите до залата ще се осъществяват по следния начин:

FRONT OF STAGE – вход А0

STANDING – вход В0

Трибуни – Вход В1

Билети за концерта на Breaking Benjamin със специален гост Palaye Royale на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/.

Формирани през 2002 г., Breaking Benjamin са сред най-влиятелните банди на модерната рок сцена с 10 песни, достигнали №1 в рок класациите, множество платинени и мултиплатинени издания, над 8.5 милиарда стрийма и милиони почитатели по целия свят. След подписването си с BMG групата се завърна с новия сингъл „Awaken“ – първата ѝ нова песен от пет години, а предишните албуми „Aurora“ и „Ember“ затвърдиха мястото ѝ сред водещите имена в жанра.

На живо Breaking Benjamin са известни със своя мощен звук, тежки китарни рифове и емоционално заредени изпълнения, превръщащи концертите им в истинско преживяване за феновете.

Към тях в София ще се присъединят Palaye Royale – една от най-интересните млади рок формации на последното десетилетие. Създадена от братята Remington Leith, Sebastian Danzig и Emerson Barrett, групата комбинира глем, арт рок, пънк и алтернативно звучене в собствен стил, често определян като „fashion-art rock“. Последният им албум „Death or Glory“ затвърди репутацията им на една от най-оригиналните и дръзки съвременни рок банди.

Със своята театралност, харизма и експлозивно сценично присъствие Palaye Royale са идеалното допълнение към концерта на Breaking Benjamin, който обещава да се превърне в едно от най-значимите рок събития в България през 2026 г.

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