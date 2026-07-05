Mонументалната "Семирамида" за първи път в България

На 11 юли от 21:00 часа величественият Античен театър в Пловдив ще се превърне в сцена на едно от най-значимите оперни събития на лятото. В рамките на фестивала OPERA OPEN 2026 публиката ще има възможност да преживее за първи път в България монументалната опера „Семирамида“ от Джоакино Росини – рядко поставян шедьовър на белкантовото изкуство, реализиран по постановката на престижния Тиролски фестивал в Ерл (Tiroler Festspiele Erl).

Създадена по трагедията на Волтер, „Семирамида“ е последната италианска опера на Росини и се смята за един от върховете на белкантовата традиция. Историята отвежда зрителите в древен Вавилон, където власт, любов, вина, семейни тайни и жажда за възмездие се преплитат в драматичен разказ с внушителни хорови сцени и впечатляващи виртуозни вокални партии.



В центъра на спектакъла е Мария Радоева, която изпълнява титулната роля на легендарната царица Семирамида. Българската певица е сред утвърдените млади имена на европейската оперна сцена и е добре позната със своя богат, топъл мецосопран, музикална интелигентност и силно сценично присъствие. Тя участва и в премиерните представления на продукцията в Австрия, където ролята ѝ получава висока оценка от публиката и критиката.

Мария Радоева е възпитаник на Националната музикална академия в София и още в началото на кариерата си печели признание с интерпретациите си на белкантов и романтичен репертоар. На сцената на Държавна опера – Пловдив тя се утвърждава като една от водещите солистки, а репертоарът ѝ обхваща както класически мецосопранови партии, така и драматични роли, изискващи изключителна вокална техника и артистична зрялост. Образът на Семирамида е сред най-мащабните и сложни предизвикателства в кариерата на всяка певица, съчетавайки виртуозност, драматизъм и почти непрекъснато сценично присъствие.



На сцената нейни партньори са италианският росиниев тенор Мануел Амати, солистката на Театро Комунале – Болоня Алена Сотие, както и Божидар Божкилов, Мария Анастасова, Борис Кучков и Евгений Арабаджиев.

Особен принос към художественото изграждане на спектакъла има световноизвестното българско сопрано Дарина Такова, призната за една от най-ярките интерпретаторки на Семирамида в световния оперен театър. Тя е стилистичен и вокален консултант на продукцията, гарантирайки автентичния белкантов стил и високо вокално майсторство.



Музикалното ръководство е поверено на диригента Федерико Тибоне, а режисурата и костюмите са дело на световноизвестния австрийски диригент и композитор Густав Кун, чието име е свързано с едни от най-значимите европейски оперни продукции.



„Семирамида“ обещава не просто оперен спектакъл, а истинско пътешествие към златната епоха на белкантото – с разкошна музика, драматична история и впечатляващ международен солистичен състав. На фона на неповторимата атмосфера на Античния театър в Пловдив тази продукция се очертава като едно от най-запомнящите се събития в програмата на OPERA OPEN 2026.

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