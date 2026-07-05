111 000 зрители аплодираха хитовете на Народния театър

111 528 зрители на 614 представления, 13 премиерни заглавия и забележителни международни успехи е равносметката за сезона 2025/2026 на Народния театър „Иван Вазов“ до този момент. Впечатляващ репертоар и мащабно присъствие на престижни фестивали в Европа. 10 000 ценители от различни националности гледаха „Бурята“, „Медея“, „Хага“ и „Съзвездия“ по време на турнетата в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония.

Сезонът за първата сцена обаче не приключва на 8 юли, когато е последната дата от обявения афиш в София. Очаква се още около 20 000 зрители да гледат мащабната копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция ΚΘΒΕ – „Вакханки“ по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Засега турнето на спектакъла, което стартира от най-стария античен театър и Международния Фестивал „Атина – Епидавър“, има общо 18 дати през юли и август в Гърция. Предстои да бъдат обявени и премиерите му в България.

„Това е най-дългият, интензивен и успешен сезон, който сме имали. Той не просто не спира, а се разгръща с нова сила през лятото. Премиерите и предстоящото мащабно турне на „Вакханки“ сливат този сезон с началото на следващия. Стъпваме здраво върху високите европейски стандарти и продължаваме напред с още по-амбициозни планове. Горди сме, че с усилията на Народния театър българското сценично изкуство се съизмерва с най-добрите традиции на театрална Европа и това вече е ясно заявено и на международната сцена“, казва директорът на Народния театър Васил Василев.

Сред водещите заглавия на сезона се открояват „Малката Англия“ на Диана Добрева – спектакъл с впечатляващ визуален размах, силна емоционална енергия и внушителен актьорски състав. „Глембаеви“ на Ивица Булян превърна класическия текст на Мирослав Кърлежа в напрегнат, съвременен и безкомпромисен сценичен разказ за властта, наследството и моралния разпад. „Скъперникът“ на Слободан Унковски върна Молиер на сцената на Народния театър с ярка интерпретация, силен актьорски ансамбъл и жив диалог със съвременния зрител. Особено важен акцент през сезона е съвременната драматургия и нови текстове, които получават първа сценична реализация именно в Народния театър - „Последният час на Мерилин Монро“, „Малката Англия“, „Жената-конбини“, “, „Ария на съперницата“, „Влюбените“ и „ТАМ“.

В края на ноември пиесата „Хага“ на Саша Денисова, режисирана от Галин Стоев беше от най-обсъжданите на международния фестивал Temporada Alta в Жирона. Постановката получи широко отразяване в испанската преса, която я определи като смела политическа сатира и значимо международно театрално събитие. През май „Медея“ беше представена шест пъти в престижния център Teatros del Canal в Мадрид, като всички билети бяха разпродадени пет месеца по-рано. Сред зрителите беше световната кинозвезда Антонио Бандерас, който поздрави артистите. Постановката беше проследена и от режисьора Деклан Донелан, а испанската критика отличи силата на българската трупа.

През юни „Бурята“ на Робърт Уилсън се изигра в рамките на на 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. В трите вечери спектакълът събра 3816 зрители на сцената на Бургтеатър и беше посрещнат с продължителни аплодисменти. Гостуването предизвика силен интерес от страна на австрийската публика, международната театрална общност и медиите, които отбелязаха впечатляващото визуално преживяване и специалния поклон към творческото наследство на Робърт Уилсън. „Съзвездия“ на Елица Йовчева беше представен в края на юни на Международния театрален фестивал в Сибиу – един от най-престижните форуми в Европа. тличия от Наградите ИКАР 2026.

Силният сезон получи признание и на Икарите. Пламен Димов получи „Икар“ за водеща роля в „Глембаеви“, а Веселин Мезеклиев беше отличен в категорията „Поддържаща роля“ за Бащата в „Последна стъпка“ от Йордан Славейков. Статуетки за визуалната среда на „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард донесоха Борис Далчев и Михаела Добрева, отличени в категорията „Сценография и костюмография“ за работата си по постановката на режисьора Боян Крачолов. Наградата за „Майсторско техническо осъществяване“ беше присъдена на екипа на „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен с режисьор Тимофей Кулябин. Със специален приз беше удостоена и Олга Недялкова – главен помощник-режисьор в Народния театър, за дългогодишния си принос към майсторско-техническата, професионална и безкомпромисна дейност на сцената. Това е първият път в историята на националните награди „Икар“, в който се връчва подобно отличие. Инициативата „18 – 25 по 5“, насочена към подобряването на достъпа на младите хора до култура, дава възможност на зрителите между 18 и 25 да посещават представленията на цена от 5 евро.

Броени дни остават до един от най-мащабните проекти на Народния – „Вакханки“. Турнето в Гърция на първия специално създаден фестивален спектакъл започва с премиери на 10 и 11 юли и ще се проведе на два етапа – до 26 юли и след това от 26 август. Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември, а на 1 септември в репетиционните зали ще се завърнат Йерней Лоренци с „Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов и Надя Панчева със „Свръхпредел“ – моноспектакъл на Мартина Пенева по пиесата на Били Колинс.

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