111 000 зрители аплодираха хитовете на Народния театър
Трупата се хвали с 614 представления в сезон 2025/2026
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Трупата се хвали с 614 представления в сезон 2025/2026
„Малък сезон“ 2026 на „Сфумато“ ще се проведе от 26 юни до 7 юли
С представления, филм и срещи с публиката
В месеца, в който България приема еврото
Звездният дует връща блясъка на сцената в някогашната зала 2 на НДК
Ангел и Демон ще напомнят за редуването на контрастите в живота ни
Откъси от представления ще вървят безплатно от 6 април
Представленията падат до края на следващата седмица
Продуцент на мюзикъла е Николета Манчева, а режисьор Елизабет Иванова-Гибсън.
Екранният маратон стартира едновременно в НДК и край Триумфалната арка Гледаме Бенедикт Къмбербач на Киноманията през ноември Поредната Киномания за...
След лятната ваканция кърджалийският театър „Димитър Димов" със сцена „Кадрие Лятифова" /ТМЦ/ има амбицията да предложи на публиката няколко интересни...
01 Понеделник 19.00 часа, Голяма сценаБЕЗ ЗЕСТРА - ГОСТУВА ДТ РУСЕ 02 Вторник 19.00 часа, Голяма сценаРАЗЛИЧНИЯТ - ГОСТУВА ДТ ЯМБОЛ 03 Сряда 19.00 ч...
02 Вторник 19.00 часа, Голяма сценаХАМЛЕТ02 Вторник 19.30 часа, Сцена на IV етажДВЕ02 Вторник 19.00 часа, Камерна сценаАЗ ПЛАЩАМ 03 Сряда 19.00 часа,...
Основна програма 01.12 /понеделник/, 19.00 часа зала Undergroundпрограма „Изчезващата човечност"„Портрет на една Мадона"по текстове на Тенеси Уилямср...
11 града в страната приемат посетители днес Нощта на театрите ще свали маските на Мелпомена в 11 града в страната днес. Започва арт маратон в София,...
Благоевград. С „Хлапачката от 13-тия етаж" започва днешната програма на театралния фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ" в Благоевград. Спектакълът за тийнейджър...