Народният театър откри лятното си турне в Гърция

С информационно събитие в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Атина беше дадено началото на лятното турне на Народния театър „Иван Вазов“ в Гърция, което ще продължи до месец септември.

Премиерата на спектакъла „Вакханки“ се състоя в две последователни вечери на 10 и 11 юли в Античния театър в Епидавър. Последната трагедия на Еврипид, под режисурата на българския режисьор Явор Гърдев, ще има представления на още 11 места в цяла Гърция.

В двете премиерни вечери спектакълът бе представен пред над 15 000 зрители, които изпратиха международния екип с продължителни аплодисменти, съобщиха от Народния театър „Иван Вазов“.

„Когато говорим за пиеса на 2,5 хилядолетия е добре да внимаваме с определението исторически. Но е исторически факт, че за първи път български театър е представен на Епидавъра и след това с такова мащабно турне из античните театри на Гърция. И то със старогръцка пиеса и в партньорство с гръцки театър“, посочи генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Той напомни, че БТА познава добре историята на Народния театър “Иван Вазов” чрез новините от своите архиви от вече 128 години, а през декември 2024 г. БТА издаде специален брой на списание ЛИК, посветен на 120-ата годишнина на театъра. Благодарение на режисьора Явор Гърдев българи и гърци заедно четем уроците от древни времена и то в контекста - както отбелязва гръцката театрална критика в забележително бързите си първи и то благосклонни реакции - на фона на прословутата представа за балканската нетолерантност, каза Кирил Вълчев.

„Режисьорът Явор Гърдев показа какво може българската театрална школа и как може театралното изкуство да се обедини между две държави - България и Гърция“, каза директорът на Народния театър "Иван Вазов" Васил Василев.

Директорът на Народния театър благодари за дадената възможност, която определи като голяма чест за българския театър и отправи благодарности на Михаил Маринос, директора на Епидавърския фестивал, на артистичния директор на Националния театър на Северна Гърция Астериос Пелтекис и на Димитрис Арванитис, "който лудо вярваше, че ние можем да се обединим и да направим един спектакъл".

Режисьорът Явор Гърдев разказа, че спектакълът „Вакханки“ е плод на дълго отлагано от него самия желание, което е свързано не просто с интереса към античната драма, но и с любопитството към "античността като нещо живо, което би могло да разговаря със съвременността".

"Първото ми желание да направя „Вакханки“ възникна през 1994 година", разказа режисьорът и добави, че оттогава нататък това желание не го напуска. По думите му то е свързано с нещо, което е много повече от интереса към античната драма.

"То е любопитството към античността, но към античността като нещо живо, което би могло да разговаря със съвременността, нещо, което винаги е било моя собствена тема, житейска. В този смисъл проектът, независимо от своите различни измерения, всяко от които има собствена ценност, е и много личен проект, който се концентрира в нещо, което за мен е въпрос от десетилетия насам и нещо повече", каза Гърдев.

Народният театър "Иван Вазов" участва за първи път на фестивала „Атина – Епидавър“ и това е исторически момент, заяви Димитрис Арванитис, директор на "Вегас кълчър" (Vegas Culture) - копродуцент на представлението. "Участието на Народния театър във фестивала в Епидавър е нещо, което носи полза и на двете държави", посочи Арванитис.

По думите му винаги е имало класическо представяне на античната драма, но според него този прочит на "Вакханки" е напълно различен, тъй като въвежда живата музика на много известна музикална група, която от години присъства на музикалната сцена и я свързва с античната драма.

Истинско удоволствие е да бъдеш на Епидавъра, за всеки актьор е ясно какво означава това, заяви днес Леонид Йовчев, който изпълнява ролята на бог Дионис в постановката на режисьора Явор Гърдев „Вакханки“ от Еврипид. Леонид Йовчев изказа благодарности на организаторите на днешното събитие в БТА и на хората, които отговарят за отношенията между България и Гърция. „Тези благодарности знам, че се казват на такива места и звучат като клише, но давайки си сметка, доколкото мога разбира се, кой съм аз, къде се намирам и какъв шанс имам в този свят да бъда тук днес, благодарностите ми са на човек, който е щастлив, наистина“, сподели актьорът.

„Това е един комплексен, сложен проект, който е осъществен за много кратко време предвид обстоятелствата“, заяви сценографът Никола Тороманов-Фичо.

Сценографът Никола Тороманов-Фичо бе попитан от генералния директор на БТА Кирил Вълчев как се прави сценография за Епидавър и още по-голямото предизвикателство – как тя ще се преобразява за различни антични театри, като Додона, Олимпия, Филипи, театри на открито в Атина, Пирея, Солун и други. „Това е една универсална сценография. Разбира се, няма универсално пространство, но основната ѝ конструкция е направена за Епидавър. Оттам насетне схемата на концентричните кръгове, лабиринтът и подходът към двореца ще бъдат адаптирани на различните места с минимален компромис“, каза сценографът.

Гръцкият актьор Михаил Табакакис изрази своите благодарности към екипа, осъществил постановката „Вакханки“ от Еврипид, в която той играе ролята на Пентей. Гръцкият актьор определи участието си в пиесата като много важен личен момент за него. "Не знам дали българските колеги могат да разберат колко голямо значение има за един грък да играе за първи път в Епидавъра", отбеляза той като определи преживяното от него напрежение като "много по-голямо от обичайното човешко напрежение". За него още по-голяма трудност е бил и фактът, че пиесата се играе на английски език, а не на родния му гръцки език.

Пиесата „Вакханки“ от Еврипид действително надскача своето време и следва своята актуалност във всеки един период от историята на човечеството, заяви днес в Националния пресклуб на БТА в Атина актьорът Иван Юруков, който играе ролята на Първия вестител в пиесата под режисурата на Явор Гърдев. Иван Юруков сподели вълнението си от „възможността да съпреживяваме една трагедия, която е наследство отпреди 2400 години“.

Той изказа благодарност на целия екип на постановката, както и на хората, които са строили сцената, които са направили костюмите, грима, на хората, които са работили с актьорите по време на подготовката с английски език.

Спектакълът „Вакханки“ е съвместно предизвикателство между две водещи театрални институции на Балканите, каза главният редактор на Атинско-македонската новинарска агенция (АНА-МПА) Джон Георгиу.

По думите му предизвикателството е свързано със сътрудничеството и съвместната работа между Народния театър „Иван Вазов“ и Националния театър на Северна Гърция.

„В същото време това е и своеобразен залог с един изключително особен и взискателен текст от древногръцката литература – текст с подчертан национален и културен характер, който поставя тема, винаги актуална, а особено значима за нашите Балкани – овладяването и примиряването на човешките противоречия и вътрешни демони“, каза Георгиу.

Това, което направи Явор Гърдев в Епидавър, е апогеят на едно огромно усилие за сближаването на българския и гръцкия народ, каза посланикът на България в Гърция Валентин Порязов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Атина.

Посланикът каза на събитието, че през годините е бил свидетел на много падения и възходи в двустранните отношения на България и Гърция, но "това, което остава в основата на нашите усилия през последните 30 години, е сближаването на двата народа".

Порязов открои подкрепата на Гърция за присъединяването ни към Европейския съюз, Еврозоната и Шенген, като посочи, че през последните години Гърция винаги е била до нас в тези усилия.

Програмата на турнето е: 15 юли – театър „Врахон“, Виронас, Атина; 17 юли – театър „Петра“, Атина; 18 юли – театър „Веакио“, Пирея; 20 юли – Амфитеатърът в Сивири, Халкидики (фестивал „Касандра“); 22 юли – театър „Гис“, Солун; 24 юли – театър „Катракио“, Никея, Атина; 26 юли – Античен театър, Додона (фестивал „Додони“); 26 август – театър „Олимпия“, Флока, Древна Олимпия; 28 август – Античен театър, Дион, Пиерия; 30 август – театър „Ликавитос“, Атина; 2 септември – Античен театър „Филипи“, Кавала.

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