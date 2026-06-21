След фурора в Мадрид и Виена Народният театър гостува в Сибиу

След триумфа с „Медея“ в Мадрид и с „Бурята“ в легендарния виенски Бургтеатър, академичната трупа участва и в един от най-значимите форуми в Европа. Спектакълът на Народния театър „Съзвездия“ беше представен на международния фестивал в Сибиу. Всяка година фестивалът събира водещи артисти и културни институции от десетки държави, превръщайки румънския град в една от големите сцени на съвременното изкуство. Включването на „Съзвездия“ в програмата е поредното международно признание за представлението и за работата на младите творци, които стоят зад него. Постановката вече привлече вниманието на европейската общност, след като през този сезон беше представена в Берлин пред 22 ръководни екипа в рамките на международната платформа PROSPERO – New European Wave. Участието беше оценка за съвременния театрален език на спектакъла, неговата артистична смелост и потенциала му за международен сценичен живот.

„Съзвездия“ от Ник Пейн с режисьор Елица Йовчева и с актьорите Радина Думанян и Ненчо Костов е сред успешните заглавия, реализирани по програма „Апостол Карамитев“ на Народния театър. Спектакълът изследва любовта, времето, избора и множеството възможни версии на живота, които съществуват едновременно във вселената на човешките решения.

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