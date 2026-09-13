След фурора в Мадрид и Виена Народният театър гостува в Сибиу
Първата ни трупа представи „Съзвездия“ на международния фестивал в румънския град
Следете всички новини, анализи и коментари за Сибиу. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първата ни трупа представи „Съзвездия“ на международния фестивал в румънския град
Той призова всички в общността да продължат да работят за повишаването на еврооптимизма
Опасностите: миграционни потоци, заплахите за сигурността, демографските и технологичните промени и екологията
Програмата продължава с работен обяд, посветен на мястото на Европа в света
Добрич. 18-годишната Ива Иванова от Каварна е финалистка в конкурса Мис Диаспора Моделс 2013, който ще се проведе на 12 юли в Сибиу, Румъния. Девойкат...