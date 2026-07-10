Ново 20: Легендарен актьор направи неочакван завой

Сър Антъни Хопкинс, една от най-големите актьорски фигури на своето поколение, направи нов впечатляващ завой в кариерата си на 88-годишна възраст. Носителят на два „Оскара“ подписа договор с музикалната компания Decca Classics за издаването на оркестрови произведения, които е създавал през последните шест десетилетия.

Хопкинс, познат с емблематичните си роли във филмите „Човекът слон“, „Мълчанието на агнетата“, „Останките от деня“ и „Бащата“, е не само световно признат актьор, но и композитор и художник.

„Музиката беше първото ми желание, първата ми мечта. Композирам през целия си живот. Някои от тези произведения са с мен от десетилетия и все още се връщам към тях“, заяви Хопкинс, цитиран от „Евронюз“.

Предстоящият албум носи заглавие „Животът е сън“ и ще бъде дирижиран от Густаво Дудамел, а изпълнението ще бъде поверено на Филхармоничния оркестър. Първият сингъл от проекта, „Bracken Road“, беше представен днес.

По думите на Decca Classics композицията е вдъхновена от детските спомени на Хопкинс от Маргам в Южен Уелс и представлява носталгичен музикален портрет на улиците, ливадите, земеделските земи и планините около семейния му дом през 40-те години на миналия век.

Сред останалите произведения в албума са „Моята родина“, вдъхновено от традиционни уелски мелодии, както и композиции, посветени на киното, съпругата му и племенницата му.

„За мен е чест да подпиша с Decca. Истинска привилегия беше да работя с изтъкнатия Филхармоничен оркестър и виртуозните солисти, виолончелиста Грегорио Нието и класическия пианист Серджо Тиемпо. Моята най-дълбока благодарност и уважение са към маестро Густаво Дудамел, чието изкуство е неразделна част от това музикално пътешествие. С изяществото и точността на своята диригентска палка той превърна всяка нота в дълбоко и незабравимо послание, създавайки звуков пейзаж, който приканва слушателя да почувства и да си представи нещо лично“, каза Хопкинс.

Президентът на Decca Classics Лора Монкс заяви, че за компанията е привилегия да приветства сър Антъни Хопкинс.

„Неговият изключителен талант и познанията му по класическа музика, изграждани през целия му живот, са удоволствие, което празнуваме с този нов албум“, каза тя.

Монкс допълни, че преживяването да чуят композициите на Хопкинс оживели по време на записите в Лондон с Густаво Дудамел и Филхармоничния оркестър е било „изживяване веднъж в живота“.

Това не е първият музикален проект на Хопкинс, който е самоук композитор и свири на пиано от четиригодишна възраст.

През 2011 г. известният нидерландски цигулар и диригент Андре Рийо издаде албум, включващ валс, композиран от Хопкинс през 1964 г.

През 2012 г. актьорът издаде албума „Композитор“, изпълнен от Симфоничния оркестър на град Бирмингам. Същата година Хопкинс получи награда Classic Brit за албум на годината заедно с класическите изпълнители Гарет Малоун и Military Wives, Никола Бенедети и Андре Рийо за участието си в проекта „And The Waltz Goes On“.

Първото си изпълнение на живо като композитор Хопкинс направи през 2025 г. в Саудитска Арабия с концерта „Животът е сън“, изпълнен от Кралския филхармоничен оркестър на Великобритания.

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