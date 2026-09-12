Пачино и Хопкинс за пръв ще играят заедно

Ал Пачино и Антъни Хопкинс за пръв ще играят заедно. Това ще стане в криминалната драма "По-лошо от лъжа". Освен тях в лентата участват Джош Дюмел, Д...