Ново 20: Легендарен актьор направи неочакван завой
Носителят на два „Оскара“ подписа договор с музикална компания
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Носителят на два „Оскара“ подписа договор с музикална компания
"Life is a Dream" пристига на 21 август
В семейството и в училище го смятали за идиот, закусвал и обядвал с текила и водка
Ако имате нужда - винаги може да получите помощ, заяви актьорът
„Часът на Армагедон“ е в програмата на елитния форум
Актрисата искрено се уплашила от своя колега заради превъплъщението му в д-р Ханибал Лектър
Покойният Чадуик Боузман беше сочен за фаворит
Той се превърна в най-възрастния актьор, борещ се за златната статуетка за най-добра главна мъжка роля
"Това е най-доброто нещо, която някога съм чел", казва актьорът за сценария на "Мълчанието на агнетата"
Култовият актьор почти цяла година не е напускал дома си
Великият Антъни Хопкинс отбелязва рождения си ден
Великият актьор празнува 45 години трезвеност
Антъни Хопкинс с послание към хората, които са се отчаяли
Култовият актьор е звездата в предстоящия филм “Един живот”
Все още мисля, че съм с ума си, споделя актьорът
Бившият на Анджелина Джоли седна на четири очи с Антъни Хопкинс
"Аутобан" е скоростна екшън драма, в която Антъни Хопкинс и Бен Кингсли са в главните роли. Лентата ни пренася в престъпния свят, чиито босове отдавна...
Ал Пачино и Антъни Хопкинс за пръв ще играят заедно. Това ще стане в криминалната драма "По-лошо от лъжа". Освен тях в лентата участват Джош Дюмел, Д...
Звездата от "Мълчанието на агнетата" го пише за цигуларя Андре Рийо Сър Антъни Хопкинс е бил талантлив музикант, преди да се превърне в един от най-у...