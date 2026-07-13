Отлетя танцуващият с динозаври, месеци след като обяви, че е победил рака

Прочутият актьор Сам Нийл, познат с ролите си в филмите от поредицата „Джурасик парк“ и сериала „Peaky Blinders“, е починал на 78-годишна възраст, написа SkyNews.

В официално изявление семейството на Сам Нийл съобщи, че актьорът е починал днес, 13 юли, в Сидни, Австралия.

„С огромна тъга семейството на Сам Нийл споделя новината за неговата кончина. Сам беше заобиколен от близките си и си отиде с достойнството, което го характеризираше през целия му живот“, се казва в съобщението, цитирано от BBC.

Близките му уточняват, че смъртта му е била внезапна и неочаквана, но подчертават, че той е починал без рак.

„Загубата беше внезапна и неочаквана, но сме благодарни, че Сам не страдаше вече от рак“, посочва семейството.

Те изразяват и благодарност към медицинския екип на болница St Vincent's Private Hospital за грижите, положени за актьора.

„Повече подробности ще бъдат споделени по-късно. Засега молим да уважите личното пространство на семейството в този изключително тежък момент“, се казва още в изявлението.

Преди две години обяви, че има агресивен рак

През март 2023 г. Сам Нийл разкри, че е диагностициран с агресивна форма на неходжкинов лимфом.

След лечение с иновативната CAR-T клетъчна терапия (Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy) през април тази година актьорът съобщи, че вече няма следи от заболяването.

„Току-що ми направиха изследвания и в тялото ми няма рак. Това е нещо изключително“, каза тогава Нийл в интервю за австралийската телевизия 7 News.

Именно това потвърждава и семейството му, което подчертава, че смъртта му не е свързана с онкологичното заболяване, а е настъпила внезапно и неочаквано.

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