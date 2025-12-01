Обрат! Турска тв звезда обяви края

Мерием Узерли вече няма да играе в сериали, обяви самата тя на Панаира на очилата в Истанбул. Турската звезда от немски произход беше на изложението като рекламно лице на луксозната марка „Морлин Брон”.

„Ако приема да участвам в нова теленовела, ще виждам децата си само веднъж седмично. Не, благодаря! Приключих с малкия екран, занапред ще се снимам само в киното, което не ангажира актьорите целогодишно”, сподели огнената дама. И допълни, че напоследък не живее в Турция, а в Германия и Дубай.

Ослепителната Мерием печели милиони от рекламни до говори и е №2 в класацията на най-богатите османски знаменитости. Тя не се нуждае от мъж, който да я издържа, затова от 2-3 г. е трайно необвързана.

Във „Великолепният век“ – сериалът, превърнал я в знаменитост, Узерли играеше изкусителката Хюррем Султан, отчуждаваща владетеля Сюлейман от официалната му съпруга и намесваща се в политическите му дела. Тя напусна продукцията през 2013-а, като оправданието й беше, е се чувствала изтощена.

Истинската причина за оттеглянето й обаче бе друга - бременността с първата й дъщеря Лара. 43-годишната актриса, която е наполовина немкиня по майчина линия, има още една щерка - Лили, родена в разгара на ковид пандемията.

