Уикенд „Нека да е лято в Бургас“: хоров фестивал, зрелищна регата, концерти и гейминг предизвикателства

От 26 до 28 юни Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие за смесени и еднородни хорове „Нека да е лято“. Форумът ще събере в морския град утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украйна, като ще предложи на публиката три концертни вечери. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Бургас. Входът за всички концерти е свободен.

Програма:

26 юни (петък), 20:00 ч. – Летен театър;

27 юни (събота), 19:00 ч. – Летен театър

28 юни (неделя), 12:30 ч. – Културен дом НХК

От 26 до 28 юни Бургаският залив ще бъде арена на едно от традиционните събития във ветроходния календар – регата „Черноморец Бургас“ 2026. Организатор на надпреварата е Яхт клуб „Черноморец Бургас“, който за седемнадесета поредна година събира в акваторията на града млади ветроходни таланти от цялата страна. Официалното откриване на регатата ще се състои на 26 юни (петък) от 11:30 часа, а състезателните гонки започват в 13:00 часа. Специален акцент в програмата и тази година е демонстративната In-Port Race, която ще се проведе на 27 юни (събота) от 16:30 часа в акваторията на пристанището пред Морска гара.

Остров Света Анастасия е любима дестинация, а този уикенд там ви очаква „Биле фест“. На 26 юни не пропускайте кулинарна вечер с отплаване в 18:00 ч. и звездния екип Анди и Марти – победителите от кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно. На 28 юни ще се закрие Биле фест с вълнуващото участие на ансамбъл "Странджа" с курсове в 10:00 и 11:00 ч.За резервации за пътуване: 0882 004124

От 26 юни до 5 юли в зоната на Експозиционен център „Флора“ жители и гости на града ще могат да посетят INDIAN SHOPPING FESTIVAL всеки ден от 11 до 21 ч. Посетителите ще могат да разгледат и закупят традиционни индийски стоки. Част от изживяването включва културни акценти като рисуване с кана (мехенди) и традиционна музика.

Община Бургас и Народно читалище „Петър Янев 1939“ канят жителите и гостите на Бургас на празника на кв. „Крайморие“. Датата е 27 юни, събота. Веселбата ще започне в 10.30 ч. на плажа, където по традиция ще пристигне и морският цар Нептун, в компанията на прекрасна русалка. Предвидени са много спортни занимания, игри и плажни забавления. За децата на морския бряг ще има много лакомства и предизвикателства. А най-активните участници ще получат и подаръци. Празничната програма ще продължи на сцената на лодкостоянка „Крайморие“. В 19:30 часа там ще ви очакват хубава музика, танци, акробати и цирково изкуство.

На 27 и 28 юни Бургас ще се превърне в притегателна точка за гейминг общността с Let’s Play Burgas 2026 – двудневно събитие в Конгресен център, посветено на електронните спортове, технологиите, стрийминга, настолните и картовите игри, виртуалната реалност и модерната гейминг култура.

Събитието ще бъде отворено за посетители и в двата дни от 10:00 до 19:00 часа. Официалното откриване е предвидено за 27 юни от 12:00 часа.

Информация за всички събития можете да намерите в info.gotoburgas.com и burgas.bg.

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