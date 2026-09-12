Геймърите познават София като Сити 17, без да подозират
Българска следа в света на игрите
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Българска следа в света на игрите
Подборът обхваща най-добрите модели за 1440p, ограничен бюджет, панорамен гейминг и WOLED технология
Последният тематичен уикенд за юни ще прелива от забавления, затова направете планове за почивните дни още от сега
Evnia 27M2N6501L на Philips цели да съчетае актуални технологии с по-нисък входен праг
Очаква се Xbox Magnus да бъде по-мощен от PS6
Гейминг сериалът, който се излъчва в YouTube канала на Vivacom, вече натрупа над 135 000 гледания
Той е създателят на култовия City 17 от Half-Life 2
Новият PS5 Pro вече е наличен онлайн и в магазините на А1
Популярни геймъри, техните фенове и специални гост-звезди влизат заедно в епичен сблъсък за награда от 15 000 лева
Можете да играете игри в движение
Анализаторската компания Circana очаква пазарът на видеоигри в САЩ да приключи 2023 г. с 3% ръст и да достигне 58,3 млрд. долара
Стриймъри, ютубъри и инфлуенсъри ще създадат над 300 часа видео съдържание, посветено на видео игри, в подкрепа на движението #гудгейм
Обличат героите, добавят им акне, лунички и целулит
В класацията намериха място спортисти, актьори, манекени и музиканти от 40 държави
Общите приходи в гейминг индустрията през 2017 г. възлизат на 116 милиарда долара
Гейминг гигантът Ubisoft официално потвърди слуховете около култовия им франчайз Assassin's Creed миналия петък. За първи път от шест години насам ням...