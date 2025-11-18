Нов QD-OLED монитор поставя фокус върху скоростта и цветовете

Philips Monitors обяви пускането на пазара на новия Philips Evnia 27M2N6501L, QD-OLED монитор, ориентиран към гейминга, забавленията, създаването на съдържание и различни професионални задачи. Производителят позиционира модела като устройство за потребители, търсещи висока производителност и добро съотношение между цена и характеристики, като съчетава търсени съвременни технологии с достъпност за широка аудитория.

Панел QD-OLED и CrystalClear QHD изображение

Моделът е оборудван с QD-OLED технология, която цели да подобри визуалната производителност чрез комбинация от органичен панел и квантови точки. Екранът предлага кристално ясни изображения CrystalClear с резолюция QHD (2560 x 1440 пиксела), която позволява изключителни детайли и прецизност.

Ултрабързата честота на опресняване от 240 Hz е насочена към плавност при динамични сцени, а съвместимостта с G-Sync редуцира накъсванията и разкъсването на кадрите.

Подсветка Ambiglow, поддръжка за HDMI 2.1 и актуализации

Philips подчертава и наличието на подсветка Ambiglow, чието управление се подпомага от алгоритми с изкуствен интелект за по-добро цветово съответствие със сцените на екрана.

Свързаността включва HDMI 2.1, която позволява да се използва пълният потенциал на конзоли и компютри с цел постигане на максимална производителност при игра.

Моделът поддържа актуализации на фърмуера чрез USB, а OLED панелът е покрит от 3-годишна гаранция.

Насърчението от производителя

„С новия Philips Evnia 27M2N6501L искахме да създадем монитор, който да бъде подобрение за потребителите – не само по отношение на спецификациите, но и по отношение на изживяването“, коментира Сезар Рейес Акоста, водещ продуктов мениджър „Потребителски монитори“ в MMD. Според него QD-OLED панелът осигурява яснота и контраст, докато честотата на опресняване от 240 Hz поддържа плавност в игрите. Той допълва, че дизайнът на монитора цели да съчетае актуална технология с достъпен подход.

Достъп до QD-OLED в потребителския сегмент

Производителят посочва, че макар потапящият ефект на QD-OLED да е търсен, той често е свързан с висока цена. Philips Evnia 27M2N6501L цели да бъде изключение от тази тенденция и да предостави достъп до тази технология за потребители с по-ограничен бюджет.

Конкурентни функции за електронни спортове

Освен визуалните параметри, моделът включва функции за игрово предимство. Smart Crosshair автоматично избира цвят на мерника за по-видима насоченост.

Stark ShadowBoost увеличава видимостта в тъмни сцени, като запазва баланса на ярките елементи.

Smart Sniper подпомага контрола при приближение към целта, за да подобри прецизността.

Подсветката Ambiglow анализира изображението и създава светоцветен контур на стената зад монитора като визуално разширение на сцената.

Поддръжка на HDR, 10-битов цвят и широки ъгли на видимост

Моделът осигурява High Dynamic Range (HDR), 1,07 милиарда цвята и действителна 10-битова дълбочина. Това позволява плавни цветови преходи и по-реалистични кадри.

Производителят го позиционира не само за игри и филми, но и за създаване на висококачествено визуално съдържание, както и работа с CAD-CAM приложения и 3D графичен софтуер.

Свързаност и софтуер за управление

Свързаността включва HDMI 2.1, което позволява незабавно използване на пълните честотни и резолюционни капацитети на графичните устройства.

Функцията MultiView предлага активно двойно свързване и едновременно показване на съдържание от две устройства за работа и многозадачност.

Софтуерът Evnia Precision Center предлага персонализация на настройките с оглед на индивидуалния стил на ползване.

Гаранционни условия

Philips предоставя тригодишна гаранция на OLED и QD-OLED панелите с включено покритие срещу прегаряне. Производителят подчертава, че този ангажимент има за цел да гарантира по-голямо спокойствие при дългосрочна употреба.

