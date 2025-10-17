Тайната падна! Окончателните спецификации на PlayStation 6 и новия Xbox

В интернет се появиха сведения, че спецификациите за PlayStation 6 и Xbox от следващо поколение са финализирани. Според вътрешния източник KeplerL2, следващата конзола на Microsoft,

с кодово име Xbox Magnus ще бъде по-мощна от системата на Sony.

KeplerL2, известен с надеждните си изтичания на информация, потвърди подробности, публикувани по-рано от блогъра Moore's Law is Dead. Той твърди, че Xbox Magnus ще бъде превъзходен в почти всеки аспект:

PlayStation 6 има по-малко ядра, по-ниски тактови честоти на процесора и графичния процесор,

както и по-малки изчислителни единици, кеш памет и пропускателна способност на паметта.

Въпреки това PS6 ще има значителен фокус върху изкуствения интелект (AI) – около 1200 TOPS, в сравнение с 300 TOPS на PS5 Pro. Това означава, че

системата ще може по-добре да се справя със задачи, свързани с изкуствен интелект,

генериране на съдържание и мащабиране на изображения.

Що се отнася до RAM паметта, вътрешният източник твърди, че PS6 ще има 30 GB RAM, PlayStation Portable ще има 24 GB, а Xbox Magnus ще има 36 GB. За сравнение, настоящите конзоли PS5 и Xbox Series X имат по 16 GB.

Заслужава да се отбележи, че Sony, за разлика от Microsoft,

планира да пусне две устройства с различни спецификации,

докато все още няма информация за „олекотена“ версия на Xbox Magnus. Слуховете сочат, че конзолите се очаква да бъдат пуснати на пазара през 2027 г.

