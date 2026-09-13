Как да изберем подходяща PlayStation конзола според начина на игра?
Изборът на подходяща PlayStation конзола зависи от начина, по който играете, характеристиките на телевизора или монитора, с който разполагате, и бюдже...
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Изборът на подходяща PlayStation конзола зависи от начина, по който играете, характеристиките на телевизора или монитора, с който разполагате, и бюдже...
Очаква се Xbox Magnus да бъде по-мощен от PS6
През предходното тримесечие компанията увеличи повече от два пъти печалбата си
Той също така спира дейността на PlayStation Store в страната
Вендел от Зенит шашна съотборниците си
Лас Вегас. На CES 2014 Sony обяви новата си услуга PlayStation Now, която ще предлага стрийминг игри не само за PS4, но и за PS3, PlayStation Vita,...