Всичко за Playstation

Следете всички новини, анализи и коментари за Playstation. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Технологии Спорт
Sony обяви PlayStation Now

Sony обяви PlayStation Now

Лас Вегас. На CES 2014 Sony обяви новата си услуга PlayStation Now, която ще предлага стрийминг игри не само за PS4, но и за PS3, PlayStation Vita,...

08 януари | 15:37
0 коментара
15030