Традиционната китайска медицина среща старозагорци в здравна лекция на НЧ „Родина-1860“

Дългогодишните холистични терапевти Светлозара Димова и Пламен Проданов

ще споделят практически съвети за хранене, дишане, движение и поддържане

на добрата енергия



Народно читалище „Родина-1860“ кани старозагорци на здравна лекция,

посветена на традиционната китайска медицина и възможностите част от

нейните принципи да бъдат приложени в ежедневието.

Срещата ще се проведе на 18 август 2026 г. (вторник) от 18.00 ч. във

фоайето на третия етаж на читалището, на ул. „Св. княз Борис I“ № 94.

Входът е свободен, като желаещите могат да направят дарение.

Гости на лекцията ще бъдат старозагорците Светлозара Димова и Пламен

Проданов, които от близо 15 години работят като холистични терапевти във

Виена, Австрия.

По време на срещата те ще представят практически насоки, свързани с

храненето, правилното дишане, движението и различни практики за

поддържане на тонуса и добрата енергия. Акцент ще бъде поставен върху

лесни подходи, които всеки може да включи в своята ежедневна рутина.

Лекторите ще обърнат внимание и на разбирането за особеностите и

поддържането на организма през настоящата година на Огнения кон според

традиционния китайски календар, която продължава до началото на февруари

2027 г.

Светлозара Димова и Пламен Проданов са родом от Стара Загора, а от 2003

г. живеят във Виена. От 2013 г. се занимават с практики от традиционната

китайска медицина. Те продължават да надграждат знанията и опита си,

включително чрез ежегодни посещения и обучения в Китай.

Здравната лекция е възможност старозагорци да се запознаят отблизо с

различен поглед към грижата за тялото, жизнения тонус и ежедневните

навици и да зададат своите въпроси към гостуващите терапевти.