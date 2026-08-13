Дългогодишните холистични терапевти Светлозара Димова и Пламен Проданов
ще споделят практически съвети за хранене, дишане, движение и поддържане
на добрата енергия
Народно читалище „Родина-1860“ кани старозагорци на здравна лекция,
посветена на традиционната китайска медицина и възможностите част от
нейните принципи да бъдат приложени в ежедневието.
Срещата ще се проведе на 18 август 2026 г. (вторник) от 18.00 ч. във
фоайето на третия етаж на читалището, на ул. „Св. княз Борис I“ № 94.
Входът е свободен, като желаещите могат да направят дарение.
Гости на лекцията ще бъдат старозагорците Светлозара Димова и Пламен
Проданов, които от близо 15 години работят като холистични терапевти във
Виена, Австрия.
По време на срещата те ще представят практически насоки, свързани с
храненето, правилното дишане, движението и различни практики за
поддържане на тонуса и добрата енергия. Акцент ще бъде поставен върху
лесни подходи, които всеки може да включи в своята ежедневна рутина.
Лекторите ще обърнат внимание и на разбирането за особеностите и
поддържането на организма през настоящата година на Огнения кон според
традиционния китайски календар, която продължава до началото на февруари
2027 г.
Светлозара Димова и Пламен Проданов са родом от Стара Загора, а от 2003
г. живеят във Виена. От 2013 г. се занимават с практики от традиционната
китайска медицина. Те продължават да надграждат знанията и опита си,
включително чрез ежегодни посещения и обучения в Китай.
Здравната лекция е възможност старозагорци да се запознаят отблизо с
различен поглед към грижата за тялото, жизнения тонус и ежедневните
навици и да зададат своите въпроси към гостуващите терапевти.
Традиционната китайска медицина среща старозагорци в здравна лекция на НЧ „Родина-1860“
Срещата ще се проведе на 18 август 2026 г.
Дългогодишните холистични терапевти Светлозара Димова и Пламен Проданов
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