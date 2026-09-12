Министър Стоянов: Един от основните ми приоритети е развитието на военното образование
По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
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По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
Срещата ще се проведе на 18 август 2026 г.
Обществото е създало институцията на брака именно за да осигури на детето присъствието на неговите майка и баща
Световноизвестният лектор и автор на 18 международни бестселъра, включително “Монахът, който продаде своето Ферари”, разкрива тайните навици за успех...
Пусна запис от първата си лекция във Фейсбук
Георги Балинов говори за кризите, дисциплината и идеята за университетски инвестиционен фонд
Образователната инициатива на Общество „Културно наследство“ и МОН среща децата с богатството на родната история
Славка Бозукова ги заведе на вълнуващо пътешествие в света на Чудесата на България
Лекцията е част от културната програма на “Празници в Долината на тракийските царе"
Става учител
Събитието се проведе днес в зала „Яйцето“ на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
50 ученици от града чертаха маршрути за културно-исторически туризъм, обиколиха най-модерната зала "Археология"
Дарон Аджемоглу е професор в престижния Масачузетски технологичен институт
Фондация представи пред 50 младежи изложба и клип за земята на бесите
Това откритие тогава, остава епохално и до ден днешен
Трябва да има български астронавт, заяви Бил Нелсън
Евродепутатът е на работна визита в Узбекистан
Борис Джонсън е посочил в регистъра, че е работил общо 8,5 часа
Американският политик и дипломат ще говори за геополитическото значение на България
В последния ден от визитата в Китай на Радев ще учства и в откриване на бизнес форум