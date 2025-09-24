Децата на Кюстендил с маршрути за Изворния град

Знаете ли, че знакът @ е български? Изумените очи на над 100 кюстендилски деца от 4. до 8. клас станаха част от вълшебния свят на Чудесата на България. Телефоните потънаха в джобовете, шушукането спря още на входната врата на новия Младежки център в града, а гората от вдигнати ръце и лавината от въпроси показа, че културното наследство на страната ни не е нещо далечно и непознато за учениците, а приказна емоция, която пали въображението и сърцата на малките.

Вълшебният свят на Чудесата

Вълнуващо пътешествие по Чудесата на България направи с лекция за децата на Кюстендил Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна организация за опазване на културното наследство на Стария континент – Европа Ностра. Специалният урок по родолюбие бе първата стъпка от кампанията „Чудесата на България – образователни маршрути“, в която Общество „Културно наследство“ обикаля страната, за да запали в младите искра на гордост и желание лично да се докоснат до културно-историческото и природно богатство на страната ни.

40 минути погледите и вниманието на децата бе приковано в пленителните истории и легенди от първите резки върху кост преди 1,6 милиона години в пещерата „Козарника“, през тракийските съкровища, направени със златото от Ада тепе, до символа на интернет – т.нар. „кльомба“.

Българският символ @

Доскоро никой не знаеше откъде идва знакът @, който е символ на века на интернет.

Но един изследовател - Клеър Бейтс, обяви, че най-старото запазено изображение на @ е от средата на XIV век и е българско - в т.нар. „Манасиева хроника“ и то в старобългарския превод. Документът се пази във Ватикана. Ръкописът показва символа @ на мястото на буквата „А“ в думата „Амин“, разказа г-жа Бозукова.

Гости на урока по родолюбие бяха Наталия Михалевска, зам.-министър на образованието, Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта, народният представител от ДПС-Ново начало Николай Златарски, Велбъждски епископ Исаак и кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Който не познава миналото, не може да успее в бъдещето

Човек, който не познава добре миналото си, корените си, няма как да успее в бъдеще, каза г-жа Бозукова на децата. И ги призова никога да не забравят, че България е най-старата държава в Европа, която не е сменяла своето име от основаването си, няма пленено знаме и е дала на Стария континент първите градове, първите земеделци, първото обработено злато, първият християнски манастир, уникална писменост.

Чудесата на България са нещо повече от природни красоти, крепости, светилища и манастири. Те са старите книги в лавиците на библиотеките, артефактите в музеите, цялото народното творчество в читалищата. Това са и традициите, и обичаите – вашите песни, танци, прекрасните ви фестивали – като Кюстендилска пролет, изумителните кюстендилски носии, вкусния ви кюстендилски зелник, заяви Славка Бозукова.

Уникалната лековита вода

И разбира се, уникалната ви лековита вода, която блика от минералните ви извори от хилядолетия насам. Именно тя е създала живота тук, в Кюстендилско, преди 8 000 години и прави Кюстендил един от най-старите градове у нас – наравно с Пловдив, Несебър, Стара Загора, допълни тя.

Великите българи

Разбира се, чудесата включват и всички велики българи, оставили своя отпечатък за това България да пребъде във вековете и се превърне в свободна и независима държава, празник, който още не е отшумял от честванията на 22 септември, допълни Славка Бозукова.

40 000 ученици обикалят Чудесата

40 000 ученици вече са се сключили в най-успешната програма на МОН „България – образователни маршрути“, каза Наталия Михалевска. Тя представи на децата и още една прекрасна възможност да опознаят, която им осигурява министерството – програмата „Неразказаните истории на българите“, с която децата могат да научат повече за хората, с които да се гордеят.

Специален час „Аз обичам моя роден град“

Където и да учите по света, бъдете горди, че сте българи, че сте от Кюстендил и се върнете тук, каза кметът Огнян Атанасов. Той съобщи, че преди година общината е въвела задължителни униформи в основните училища и специален час „Аз обичам моя роден град“. В него децата се запознават със забележителностите на място – Дома на Майстора, музеите, възпитават се в българския дух и традиции. Трябва да знаеш откъде идваш, за да знаеш посоката, в която отиваш, обърна се кметът към учениците.

Маршрути на знанието

Тази година общината организира за децата на Кюстендил и маршрути на знанието, които минават по забележителностите на града и припомнят историята му.

От години с подкрепата на общината е осигурено и обучение по религия и добродетели, като кметството предоставя безплатна литература, осигурена от Светия синод.

Най-старият календар

Представяйки Чудесата на Кюстендил инж. Атанасов съобщи, че малцина знаят, че най-старата лунно-слънчева календарна система у нас е в Кюстендил. Затова нейно умалено копие е превърнато в специалния дар на общините за туристите в града. Пилотните му бройки са току-що произведени.

Духовен център от древни времена

Децата - това е бъдещето, не само на Кюстендил, но и на България. Българското наследство освен културно, природно, историческо то е и духовно. То трябва да бъде развито и предадено напред, заяви архиерейският наместник на Кюстендилска духовна околия Велбъждски епископ Исаак.

Той подчерта значението на Кюстендил и неговата богата духовна история. Градът още от древни времена е духовен център.

Епископ Исаак припомни едни от най-големите забележителности в България - манастирите. Те пазят чудотворни икони и духовното богатство на българския народ. В много от тях хората намират убежище, вяра, утеха, упование, те остават стожер на българщината, каза духовникът.

Той припомни, че тази година отбелязваме две важни годишнини - покръстването на българите и създаването на българската азбука. "Св. Св. Кирил и Методий се потрудиха ние да познаваме Бога, те създадоха азбука, на която пишат не само българи, а и руснаци, монголци, македонци. Тяхното дело ние го помним и те са увековечени в нашата история", каза още той.

"Бог ни е дал да имаме минерални извори, храмове, Осогово. От нас зависи да ги опазим. Бог да ни помага да обичаме и пазим България, това което ни е завещано от нашите деди", обобщи той.

Зам.-министър Наталия Михалевска: МОН с програма за живи класни стаи

Училищата в България ще могат да се включат в образователни маршрути чрез проект с европейско съфинансиране „Образователни маршрути за иновативно учене извън училище“ на Програма ,,Образование“ 2021–2027 г.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска по време на форум „Чудесата на България – образователни маршрути“. Тя отбеляза, че това е една от най-предпочитаните програми от училищата.

„Това е програма на живи класни стаи. Тя цели образование и опознаване на културно-историческото богатство на България“, отбеляза Михалевска. По думите й съвременните хора имат различно мислене и интерактивно обучение може да задържи вниманието им.

До момента учениците от българските и от неделните училища имат възможност да опознават исторически и културни паметници, музеи и природни забележителности в рамките на Националната програма „България-образователни маршрути“. Около 40 000 деца са участвали в програмата, която се реализира от 2023 година.

Образователните маршрути включват обекти по тематични направления: история и археология; география и икономика; природни науки и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти. През тази година са одобрени и финансирани проектите на 671 училища в България на обща стойност 13 406 179 лв.

При посещенията на място по избраните образователни маршрути училището може да осигури обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други.

В Кюстендил зам.-министър Михалевска присъства на урок по родолюбие в Кюстендил с над 80 ученици от 4. до 7. клас. Тя призова учениците да участват и в другата програма на МОН – „Неразказаните истории на българите“. В нея те могат да изследват и разказват за хора, с които се гордеят и имат заслуги за развитието на техния роден край или на държавата, в която днес живеят.

Николай Златарски: Чудесата на Кюстендил - в ЮНЕСКО

От вас, деца зависи, как ще рекламираме Кюстендил. Вие трябва да кажете кои са новите маршрути по Чудесата на нашата област. Така народният представител на ДПС-Ново начало от региона Николай Златарски се обърна към децата от 4. до 8. клас, които станаха част от открития урок по родолюбие, организиран в града от Общество „Културно наследство“.

Рилският манастир, Седемте рилски езера, Осоговската планина са сред най-емблематичните чудеса на региона, посочи депутатът. И разказа, че е поискал от министъра на туризма Мирослав Боршош да му отговори как да бъде намерен балансът и хем броят на туристите да се увеличава, хем това да не застрашава природните богатства на Кюстендилския регион.

Заедно ще направим Кюстендил една прекрасна дестинация, каза Златарски. И припомни, че е попитал министъра на културата Мариан Бачев какъв е пътят Кюстендил да бъде част от културното наследство на ЮНЕСКО.

Изброявайки чудесата на областта народният представител не пропусна и нематериалното наследство, като специално изтъкна местната гордост – кюстендилския зелник.

Трябва да развием и поклоннически туризъм. Освен Рилския манастир - да покажем и прекрасните църкви, които имаме, каза Златарски. Той подчерта, че градът има нужда от подкрепата на държавата, защото това, което му липсва е рекламата.

Габриел Вълков: Останете в България!

Обикаляйте България, за да я обикнете. Опознайте Чудесата на България, опознайте света около вас, за да направим заедно България едно по-добро място за живеене. С тези думи председателят на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков се обърка към децата на Кюстендил. Срещата се състоя в новия Младежки център на града. Трябва да се гордеете, че имате ново и красиво пространство, в което да се събирате с приятели. Не всеки град има такъв център, каза Вълков и призова децата да бъдат креативни.

Гледайте да запишете университет, да се развивате и да останете в България. Бъдете граждански активни. Променяйте и вашия град и държавата, каза Габриел Вълков.

