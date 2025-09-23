Славка Бозукова с вълнуваща лекция за Чудесата пред децата на Кюстендил

Човек, който не знае добре миналото си, корените си, няма как да успее в бъдеще. Това заяви издателят и главен редактор на медия "Стандарт" Славка Бозукова по време на на форума “Чудесата на България - Образователни маршрути”. Тя изнесе вълнуваща лекиця пред повече от 100 деца в Кюстендил. Учениците от 4 до 8 клас станаха първите участници в кампанията „Чудесата на България – образователни маршрути“, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

Специални гости на срещата бяха Наталия Михалевски, зам.-министър на образованието, Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по въпорсите на младежта и спорта, народният представител от ДПС-Ново начало Николай Златарски, велбъждски епископ Исаак.

Г-жа Бозукова, която е председател на Общество "Културно наследство", акцентира върху това – с какво България е уникална, какво се е случило за първи път по земите, които населяваме днес?

Тя предстви и три безспорни факти, с които се гордеем. На първо място България е най-старата държава в Европа и е единствената, която не е променила името си от основаването.

На второ място, Българската армия е единствената в света, която никога не е загубила дори един-единствен флаг в бой, въпреки че е участвала във всички големи войни в Европа от края на XIX век насам.

На трето място Трето, първите резки от човешка дейност са в България.

Г-жа Бозукова призова младежите да се гордеят с Кюстендил, град на 8000 години и да продължат да се развиват, тъй като знанията и уменията, ще им помогнат.

Ето какво още каза Славка Бозукова:

Добре дошли в света на Чудесата на България – това е цялото ни природно и културно- историческо наследство. С прости думи то включва – природните красоти, крепости, светилища, мостове, паметници, църкви и манастири.

Чудесата на България са и нещо повече – те старите книги, които са по лавиците на библиотеките, артефактите в музеите, цялото народното творчество в читалищата. Това са и традициите, и обичаите – вашите песни, танци, прекрасните ви фестивали – като Кюстендилска пролет, изумителните кюстендилски носии, вкусния ви кюстендилски зелник.

И разбира се, уникалната ви лековита вода, която е блика от минералните извори от хилядолетия. И именно тя е създала живот тук от 8 000 години и прави Кюстендил един от най-старите градове у нас – наравно с Пловдив, Несебър, Стара Загора.

Разбира се, чудесата включват и всички велики българи, оставили своя отпечатък за това, България да пребъде във вековете и се превърне в свободна и независима държава, празник, който още не е отшумял от вчерашните чествания.

Чудесата на България са кампания, които ние, в Стандарт, правим от 15 години и с която искаме да разкажем по модерен начин миналото ни и да ви окуражим и вие да се започнете да се вълнувате от тях - да прочетете за тях, да ги обиколите и след това да ги споделяте - с приятели, с родители, но и в социалните мрежи, по вашия начин. И така да пренесете това наследство, това минало – в бъдещето, за следващите поколения.

С какво, ние, българите, се най-много се гордеем? Кои са най-интересните легенди? Кои са най-вълнуващите места в страната ? Какво за вашия град задължително трябва да знаете?

Учили сте, че България е създадена през 681 година, когато Аспарух е подписал договора с Византия след нейното поражение. Това засега приемаме като факт. Въпреки, че в интернет има

редица публикации от учени и общественици, че държавата е основана преди това, всички продължаваме да поддържаме мнението, че именно 681 е началото на държавността. Защо? Защото е налице за първи път признаването й от Византия в официален договор. Дали е така или датата е, например, 635 година – ето това е повод да прочетете, да си пуснете различни подкасти на тази тема и после да го обсъдите и с приятелите, и с учителите ви.

Има обаче други факти, които са безспорни.

Първо, България е най-старата държава в Европа и е единствената, която не е променила името си от основаването.

Второ, Българската армия е единствената в света, която никога не е загубила дори един-единствен флаг в бой, въпреки че е участвала във всички големи войни в Европа от края на XIX век насам. Нито един музей в света не може да се похвали, че притежава българско знаме, защото армията ни никога не е позволявала да бъде пленен наш флаг.

Трето, първите резки от човешка дейност са в България. Знаете ли за Белоградчишките скали? А за пещерата Магурата, една от най-големите и най-красивите, с красивите пещерни рисунки?

Но те не са толкова древни, колкото в една пещера, на 7 километра от Белоградчик. Казва се Козарника. Точно преди 30 години българо-френски екип от учени разкрива тайните на пещерата отпреди 1,4 милиона години. Тогава първите хора, Homo erectus, са населявали пещерата. Открит е зъб на представител на този вид. Както и още по- удивителното – има резки по пещерата. И това са резки под формата на кръгове и своеобразни многоъгълници, които показват първото човешко присъствие там с абстрактно мислене.

В допълнение. Преди 5 години, в пещерата Бачо Киро (край Дряново), международен екип попада на нова сензационна находка - човешки скелети на възраст между 45 000 и 47 000 години. Това са най-ранните останки от първите Хомо сапиенс. Разбира се за Европа. В Азия има доста по-възрастни.

Например в Азербайджан, в местността Гобустан, е пълно с пещери, където има подобни скелети на над 50 000 години. Разбира се, дотук ви говорих за българска следа в най-далечните далечните времена. Къде и кога обаче се заражда съвременната цивилизация и каква се е случвало тогава по нашите земи?

нашите земи? Има много теории, но аз ще ви разкажа една от най-пресните. Само преди няколко месеца имахме събитие с турското посолство под надслов „Най древните Чудеса на България и Турция“. И специално за този форум дойде един топархеолог, изключително модерен в момента в света – казва се Неджми Карул. Той е сред откривателите на обекти в един район до границата със Сирия и ни показа доказателства, че там е била люлката на цивилизацията – преди повече от 12 000 години са създадени първите общности от хора, които са се събирали на места, почитали са божества. И след това, заради климатичните промени, хората са започнали да се преместват. Едни от тях – по Егейско море са стигнали и до нас. Минали са по цялото поречие на Струма, наследователно и оттук. Едно от доказателствата е това село наблизо – Слатино, където има останки отпреди 8 000 години. След това са преминали Балкана и са се установили до солните извори на днешна Провадия. Така там

