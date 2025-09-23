Епископ Исаак пред децата на Кюстендил: Манастирите са стожер на българщината

Децата - това е бъдещето, не само на Кюстендил, но и на България. Българското наследство освен културно, природно, историческо то е и духовно. То трябва да бъде развито и предадено напред. Това заяви архиерейският наместник на Кюстендилска духовна околия Велбъждски епископ Исаак, по време на форума “Чудесата на България - Образоватлени маршрути”

Той подчерта значението на Кюстендил и неговата богата духовна история. Градът още от древни времена пазел духовен център.

Епископ Исаак припомни едни от най-големите забележителности в България - манастирите. Те пазят чудотворни икони и духовното богатство на българския народ. В много от тях хората намират убежище, вяра, утеха, упование те остават стожер на българщината.

Той отбеляза, че тази година отбелязваме две важни годишнини - покръстването на българите и създаването на българската азбука. "Св. Кирил и Методий се потрудиха ние да познаваме Бога, те създадоха азбука на която пишат не само българи, а и руснаци, монголци, македонци. Тяхното дело ние го помним и те са овековечени в нашата история", каза още той.

"Бог ни е дал да имаме минерални извори, храмове от възрожденско време, Осогово. От нас зависи да ги опазим, да следваме Бога. Бог да ни помага да обичаме и пазим българия, това което ни е завещано от нашите деди", обобщи той.

