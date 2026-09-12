Неми проговарят, парализирани прохождат. Чудесата на иконата „Св. Богородица Троеручица“
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
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Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти
Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка
Той припомни едни от най-големите забележителности в България
Знаем, че именно религията е обединила българите немалко пъти през многовековната ни история
Политикът присъства на освещаване на възстановената трапезария в Пещерския манастир
Училища и манастири ще плащат тока по цени за бита
Символи и традиции за Пасха от манастира
Обеща нов път до Жаблянския
На 31 декември Църквата почита паметта й
Църквите и манастирите ще могат да кандидатстват за още 14 млн. евро за реставрация
Очаква се да привличат все повече посетители
Тя е на тема „Дряновски манастир“ от серията „Български църкви и манастири“.
Работна група към Светия синод подготвя маршрути за поклонници Да се направи ГКПП Банкя-Петачинци и да се ремонтират селските пътища, искат свещеници...
Рекорден тв рейтинг закова едноименното тв шоу по БНТ 1 Духовните светилища вече имат своето подобаващо място в най-голямата национална кампания за о...
Какви чудеса се случват в духовните съкровищници на България? С кои манастирите си се гордеем най-много и искаме светът да научи за тях? Това ще кажем...
София и Атина с работна група, общите пакети стартират до март Туристи от далечни пазари като Япония, Китай, САЩ и Индия ще привлича страната ни съвм...
Проекти за възстановяване на 9 манастира в Пернишко ще се конкурират за финансиране по програмата за развитие на селските райони. Светите места са па...
Поправките в закона за културното наследство предстои да бъдат приети на второ четене в парламента. Промените предизвикаха спорове заради принципа на...
В Свето-Троицката Сергиева Лавра са иконите на Андрей Рубльов и Даниил Чорни Винаги съм се учудвала на препълнените с хора църкви в Русия. Нещо, с ко...