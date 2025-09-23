Славка Бозукова: Младите пишат модерния разказ за Кюстендил

Кюстендил може да се превърне в ноавата туристическа дестинация чрез създаването на младежки маршрути, които да разказват легендите, историята и природните богатства на района.

Това заяви Славка Бозкува, издател на медия "Станадарт", по врема на форума „Младежка академия Чудесата на България“, която се проведе в Кюстендил.

Кюстендил е Изворният град – с минералните си води, крепостта Хисарлъка, планината Осогово и богатото тракийско наследство. Но за да бъде привлекателен за туристите, трябва да присъства модерно в социалните мрежи“, подчерта организаторът на инициативата.

Младежите получиха задача да разработят целодневен маршрут край Кюстендил, който да съчетава история, приключения, атракции и кулинарни изкушения.

Ето какво още каза Славка Бозукова:

Това е най-голямата кампания за съхранение и промотиране на културното ни наследство, създадена от медия Стандарт преди 15 години. И която има за основен приоритет - включването

на младите хора в нея.

Затова и заедно със стотиците дискусии по градове, с начертаването на десетки културно-исторически и туристически маршрути, с национални и международни изложби, фестивали, спектакли, клипове, подкаст и книги, от две години създаваме национална Младежка академия „Чудесата на България“.

Целта ни е да ви включим – вас, младите хора, в създаването на съвременния разказ за историята, културата и туризма на България, с който е крайно време да се ребрандира страната. И който разказ ние наричаме Бранд България. Този разказ е за нашата земя, населявана от близо 8 000 години, която е люлка на европейската цивилизация с културите Варна и Стара Загора, в която живее народ, в който кипи кръвта на безстрашните траки- дантелети, на горди

царе и владетели, разширили границите ни до три морета, на велики българи, бранили свободата и независимостта ни.

Ние с вас носим този уникален културен код. На най-старата държава в Европа, създала кирилицата, уникалната шевица, песента, която звучи в Космоса. На държавата, прославена с научни и музикални виртуози, със световни шампиони и куп млади таланти.

Този разказ, във века на интернет и на изкуствения интелект, не може да бъде написан без вас. Вие сте двигателят, който с енергия и хъс трябва да пренесете миналото в бъдещето – чрез новите технологии.

Затова е днешната среща. Да се опитаме да ви докоснем до Чудесата на България и ако магията ви грабне – да си обиколите, да ги припознаете като нещо свое и да ги развивате, и популяризирате. Разбира се, в центъра на днешната ни среща ще са Чудесата на Кюстендил.

Докосвайки ги, се надявам, че те ще ви донесат гордост и национално самочувствие. Обикаляйки ги, се надявам, че ще намерите нови приятели и съмишленици. Опознавайки ги, се надявам, че в бъдеще ще ви осигурят и възможности за собствен бизнес – било чрез разработване на интернет платформи, било чрез създаване на нови културни продукти или провеждане на туристически турове.

Акцентът ще са Чудесата на Кюстендил, които могат да превърнат вашия красив град, който е един от най-старите у нас в новата културна и туристическа дестинация.

Ще стъпим върху природните красоти, историческите обекти и забележителности, които най-много впечатляват.

Преди година направихме с кмета специална дискусия Бранд Кюстендил, като събрахме на една маса министри, депутати, бизнес, културни дейци, общественици, кметове от региона. Той очерта три посоки в развитието на града като туристическа дестинация. Спа и балнео – заради

лековитата вода и уникалните терми. Културно-исторически – Хисарлъка и огърлицата от духовни чудеса, и зимен – възможностите на планината Осогово.

На дискусията кметът беше много ясен – имаме всичко, нямаме само реклама. Бизнесът добави – липсва туристическа инфраструктура. Всички обаче се съгласихме и с още нещо - липсва модерност, дигиталност. Кюстендил го няма достатъчно в

телефоните. Рекламата да държавата за Кюстендил малко по малко потръгва. Кметът получи обещание от министъра на туризма, че Кюстендил ще е в националната програма за промотиране на България. Бизнесът започна да прави проекти за нови хотели и

атракции.

Как обаче ще влезе Кюстендил в телефоните, зависи най-много от вас. От клиповете, които

правите, от общуването в социалните групи, с постове, с мемета, с всичко, което е вашето

ежедневие от много време. Вие може да ме учите, как постовете да стават вирусни, не аз вас. Аз обаче искам да ви предложа няколко теми, които да вкарате като сюжети на вашето общуване в интернет.

Модерният разказ за Кюстендил минава през митовете, легендите. През интересното

разказване на истории от миналото. Никой от вас не иска да слуша нещо от сорта – историческият музей на Кюстендил съдържа 350 000 експонати, които са от всички исторически периоди.

От периода на неолита са останали върхове на копия, оръдия на труда и т. н.

Затова разказите ви трябва да са през легенди, предания, обичаи, традиции. ИИ има доста натрупана информация по темата, но не достатъчна. Трябват ви разказите на по-възрастните

хора, в книгите. За да звучи любопитно, провокативно и в същото време исторически вярно.

ИИ много често може да ви подлъже, затова сверявайте информацията.

Сюжетите може да са различни и те са много повече отколкото във всеки друг град, уверявам ви. Аз не съм чувала толкова много слогани за друг град,

както за вашия. Известен е като „Изворният град“, "Градът на Майстора", "Овощната градина на България", "Място, докоснато от боговете". Ето ви един конкретен сюжет по темата - Кюстендил – Изворният град, който бих ви препоръчала.

Защо Кюстендил се нарича Изворния град? Една от легендите, които са ми разказвали баба и

дядо е, че римският император Улпиус Траян дълги години е страдал от кожна болест. Цялото му лице било покрито с рани и никой не можел да го излекува. Тогава една знахарка му разказала за лековитите минерални извори, императорът наплискал лицето си с животворната вода и раните изчезнали. Тогава той вдигнал ръка и казал: "От днес нататък този град с лековити извори ще носи името Пауталия (Изворен град).

Дали обаче това е началото на Пауталия? Питам се, защото съм срещала редица римски крепости с подобно име - Улпия Ескус, Улпия Сердика. Всички имат добавеното Улпия в чест именно на император Улпий Траян, който по този начин е давал специален

статут на градовете.

На много места прочетох, че името Пауталия в основата си е тракийско и означава „изворен град“ или „бликащи извори“. И тъй като римският град е наследник на селището на траките, може би с това име са го наричали и траките – дантелетите, а когато Траян му е дал специален градски статут, го е нарекъл Улпия Пауталия.

Като говорим за траките и Кюстендил още едно предложение имам за вас. Твърди се, че първите монети тук са сечени при римските императори. Дали обаче е така? Видях един подкаст на уважаван учен, който показа монети от времето на данталетитие, единствените, които някога съм виждала. С изображение на странен тракийски меч, нетипичен за този период – средата на първи век преди новата ера, а поне 10 века по-рано. Какво означава това? Вярно ли е, че предците на траките- дантелети, точно в този регион са се сражавали по времето на Троянската война.

Дали едно от доказателствата не е именно един уникален по рода си микенски меч, който се пази в РИМ - Кюстендил?

Ето тази история, разказана от вас под формата на кратко видео, в музея, пред този меч, със

сигурност ще го популяризира много повече отколкото традиционните методи на музейните работници.

Разбира се, културно-историческите разкази може да не са вашето. Да не си падате по история, да обичате да живеете само в настоящето. Тогава, може би сте изкушени от водата и нейните

лечебни свойства. Защо кметът казва, че водата тук е хипертермална. Какво точно лекува? Къде другаде по света има такава вода? Или пък обичате природата, атракциите. Какво

интересно има в Хисарлъка?

Като изключим странното име. Хем крепостни стени от римско време, хем - с турското име. Като Пирговата кула, от гръцкото - крепост. Няма как да избягате от пластовете от историята. Но като говорим за природа – сещам се за трите секвоите - най-гигантските дървета на Земята, дето живеят до 2000 години. Четох някъде, че е трябвало да станат европейско дърво през една от годините. Кой ги е донесъл, колко години са минали – повече от век и половина? Това ли са най-високите секвои, нас? С какво се различават от секвоите до Боянската църква, донесени от Фердинанд?

Накрая обаче искам да завърша с маршрут. Рекламата само на чудесата в Кюстендил не е достатъчна, за да се напълнят хотелите, трябва да има маршрути, най-малко за уикенд.

Това, че има един красив парк, уникални терми, стара църква или джамия – може да изкара много коли от магистралата, за да обиколят Кюстендил, но е достатъчно, за да ги накараш да преспят в хотелите и къщите за гости. Ако някой е дошъл на балнео или спа, не означава, че не иска да направи и културен или приключенски маршрут наоколо.

Затова ви трябва поне един маршрут извън Кюстендил, който да е целодневен. Вие тук отново сте на ход. Защото той да включва многообразие и за млади, и за стари. Нещо историческо, нещо приключенско, нещо атрактивно, нещо вкусно. Сигурно имате много такива места, но не виждам отново в телефона.

На мен, лично ми е интересна местността Разметица. Която като маршрут включва от Долна Козница през Невестино, Лиляч, Таваличево. Сигурно стига и до Горна Козница.

Разметица не знам дали може да го наложите, но пък лесно може да заимствате от миналото и да го наречете, например, Далматинския път, който едно време е свързвал Адриатика с Константинопол и е минавал точно оттам.

Каквото прочетох, признавам се, много ме заинтригува, но за съжаление ми отне доста време.

Включва причудливи скали - мегалити, мистериозни тракийски могили, любими места на император Юстиниан, сакрално място на Самуил, кървави битки на цар Михаил Иван Шишман, легенда за невестата на майстора.

Има възможност за планински, речен, пещерен, приключенски, атракционен – парапланелизъм. Предлага вкусния зелник, кюстендилската носия. Изобщо всичко, което съвременния турист иска да види.

И само чака да му го покажете модерно. Разбира се, започва с Кадиния мост в Невестино. Легендата е почти същата като Ардинския – със зазиданата невеста на майстора, но тук има много повече атракции. И само на липсата реклама отдавам факта, че и това лято безспорния хит беше Дяволският мост.

Включва китното село Лиляч, с магнетичния Мегалит с Провиралнята и църквата. И ако това село и този процеп, изтъркан от хорски промушвания през вековете, е свързан с легендата как именно там император Юстиниан I довел жена си Теодора, която след това заченала. То не по-малко е интересна легендата, която можете да разкажете в съседното село Таваличево. Вярно ли, че там е роден императора, вярно ли е, че там е била резиденцията му? И всъщност какви са тези тракийски могили точно там?

Долна Козница – като правим сравненията с Ардино за моста, то величествените скали при вас по нищо не отстъпват от кърджалийските причудливи скали. Но всеки знае сватбата, гъбата. А защо не знаем за Всевишния, за Владетеля?

Спирам дотук, надявам се да ви провокирах достатъчно да развихрите въображението си. И както Младежката академия в Бургас – вече прави младежките маршрути, по които туристите ще вървят из областта, ако Бургас стане европейка столица на културата. Както младежката академия в Петрич, вече разработва младежките маршрути, по които туристите, дошли за чудото Хераклея Синтика, да остават в Петричко на културен и винен туризъм, така и вие да започнете да започнете да разработвате младежките маршрути, по които гостите на града, дошли за спа и балнео, да обикалят из региона и така да помогнете на Кюстендил да стане новата туристическа дестинация на България. И новият обект на ЮНЕСКО.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com