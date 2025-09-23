Габриел Вълков към децата на Кюстендил: Обикаляйте Чудесата България

Обикаляйте България, за да я обикнете. Опознайте Чудесата на България, опознайте света около вас, за да направим заедно България едно по-добро място за живеене. С тези думи председателят на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков се обърка към повече от 100 деца в Кюстендил. Учениците от 4 до 8 клас станаха първите участници в кампанията „Чудесата на България – образователни маршрути“, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

Председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова изнесе вълнуваща лекция на децата за най-големите чудеса на страната ни и на Кюстендил, за да могат заедно със своите преподаватели да изберат интересни места за училищните пътувания. Те са по програма „България – образователни маршрути“ на МОН.

Срещата се състоя в новия младежки център на Кюстендил. Трябва да се гордеете, че имате такъв младежки център в Кюстендил. Имате ново и красиво пространство да се събирате с приятели. Не всеки град има такъв център, каза Вълков и призова децата да бъдат креативни.

Гледайте да запишете университет, да се развивате и да останете в България. Бъдете граждански активни. Променяйте и вашия град и държавата, каза габриел Вълков.

