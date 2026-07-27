Община Казанлък започна поетапното раздаване на домашни компостери по населените места.

Домашните компостери представляват специализирани съдове, в които по естествен начин се разграждат растителни и други биоразградими отпадъци от домакинството.



Полученият компост е естествен подобрител на почвата, богат на хранителни вещества, който може да се използва за подхранване на цветя, зеленчуци, овощни дръвчета и други растения.



Основната цел на проекта е биоотпадъците да бъдат оползотворявани, вместо да постъпват в общия поток битови отпадъци. По този начин се намалява количеството депонирани отпадъци, а домакинствата получават възможност сами да произвеждат качествен органичен тор за своите градини и дворове.



