Очертава се нова сглобка за балотажа на вота за президент

ГЕРБ-СДС може да подкрепи кандидат на друга проевропейска формация на президентски балотаж, ако собствената им номинация не стигне до втория тур. Това стана ясно от думите на лидера на СДС Румен Христов пред БНТ, който призна, че обща кандидатура на десницата още на първи тур би била желана, но трудно постижима. Той заяви, че по-голямата политическа сила логично трябва да излъчи кандидата за президент, а по-малката - кандидата за вицепрезидент.

Балотажът става голямата сметка вдясно

Румен Христов постави президентските избори в рамка, която излиза извън обичайната партийна аритметика. По думите му най-добрият вариант би бил десните и проевропейските сили да се обединят около единна кандидатура, но процесите в десницата го карат да се съмнява, че това може да стане още на първи тур.

Така реалистичният сценарий, очертан от лидера на СДС, е не толкова пълно обединение от самото начало, колкото ясна договорка за поведение на балотаж. „Важното е, че ако на балотаж стигне проевропейски кандидат, всички трябва да го подкрепят“, заяви Христов.

Това означава, че ГЕРБ-СДС не затваря вратата пред подкрепа за кандидат, който не е излъчен от коалицията, но отговаря на основното условие - да защитава европейския курс на България. В президентски вот, където вторият тур често пренарежда лагерите, това е сигнал към останалите десни и центристки формации, че битката може да бъде решена не само от номинацията, а от способността за общ фронт.

Без разговори за имена

Христов отхвърли спекулациите, че вече се обсъждат конкретни кандидатури. По повод появилите се информации за евентуална номинация на Андрей Гюров той заяви, че такива разговори не са водени и че подобни решения трябва да се обсъждат между партньорите.

Според него логиката в една коалиция е ясна - по-голямата политическа сила да предложи кандидата за президент, а по-малката да участва с кандидат за вицепрезидент. Така Христов запази претенцията на ГЕРБ като водеща формация вдясно, но не затвори темата за по-широко проевропейско съгласие.

Това е и опит да се избегне ранно изгаряне на имена. Президентските избори все още са достатъчно далеч, но битката за профила на кандидата вече е започнала - дали той ще бъде партийна фигура, експерт, общ десен кандидат или по-широка проевропейска номинация, около която да се прегрупира вотът на втори тур.

Добрев излиза, Гаджев влиза

Христов коментира и решението на Делян Добрев да се оттегли от парламента. Той подчерта, че СДС не се намесва във вътрешните дела на други партии, включително и когато става дума за коалиционен партньор.

Лидерът на СДС описа Добрев като един от най-добрите, ако не и най-добрия енергиен специалист в България през последните десетилетия. По думите му той е прекрасен колега и е заявил желание да обърне повече внимание на личните си дела.

Христов отхвърли тезата, че напускането на Добрев ще отслаби експертния потенциал на парламентарната група. Според него в ГЕРБ-СДС има достатъчно хора с управленски опит, включително бивши министри, а на мястото влиза Христо Гаджев - депутат с силен профил в сферата на отбраната.

Европейският курс като червена линия

Лидерът на СДС изведе външнополитическата ориентация на България като най-важния въпрос. Според него управленски грешки, бюджетни проблеми или отделни политически спорове могат да бъдат поправени, но поставянето под съмнение на европейския курс би било много по-сериозен риск.

Той използва метафората, че Европейският съюз е като бърз влак, който се движи в правилната посока. Ако някой се опита рязко да промени курса или да слезе в движение, рискува да бъде изхвърлен от центробежните сили, предупреди Христов.

По темата за възможно българско вето върху санкции срещу руски представители той направи разграничение между защита на национална позиция и антиевропейско поведение. Според него България не трябва автоматично да бъде обвинявана в отстъпление от европейската линия, когато защитава конкретен интерес, защото същото правят и Франция, Германия и Испания.

Въпросът, по думите му, е да се запази общата посока и стратегическото единство. Така Христов защити правото на София да поставя условия, но едновременно с това остави европейската ориентация като граница, която не бива да бъде прекрачвана.

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