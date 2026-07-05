Биков обяви действията на Демерджиев за гаф, видя риск за имиджа на МВР

Тома Биков от ГЕРБ определи като гаф действията на вътрешния министър Иван Демерджиев по скандала с информацията за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Пред БНТ той заяви, че министър на вътрешните работи няма право да изнася данни, ако не е гарантирал напълно тяхната достоверност. Според Биков случаят срива имиджа на МВР и създава усещане за политическа употреба на вътрешното министерство. Той прогнозира, че ако Демерджиев продължи по този начин, може да натежи на собствената си партия.

Демерджиев и гафът с информацията

„За мен това, което направи Демерджиев, е гаф. Един министър на вътрешните работи, когато поднася информация, той трябва да е гарантирал всичко за нея“, заяви Биков.

По думите му има публично изявление на предходния вътрешен министър с друга информация, което прави ситуацията още по-проблемна. „Демерджиев няма право да занимава обществото с тази информация“, каза депутатът от ГЕРБ.

Биков настоя, че вътрешният министър трябва да говори само с факти и доказателства. Той припомни и предишни твърдения на Демерджиев за фирми за мантинели, зад които според министъра стоял Бойко Борисов.

„Каза за мантинелите, че Борисов стоял зад две фирми за мантинели. Вътрешният министър трябва да говори с факти и доказателства. Вече два месеца пък не може да каже дума за „Петрохан“ - там е внимателен и стриктен, а в същото време можеш да направиш сценка в Народното събрание“, заяви той.

Атанасова и „клюките“ в парламента

Биков защити Десислава Атанасова и подчерта, че я познава добре от съвместната им работа в парламента. Според него тя е била силен председател на парламентарната група на ГЕРБ.

„Познавам г-жа Атанасова, работил съм с нея. Тя беше изключително добър председател на нашата парламентарна група. Когато я избрахме за конституционен съдия, тя беше избрана с много голямо мнозинство“, каза Биков.

Той припомни, че изборът й е получил подкрепа не само от ГЕРБ, но и от други политически сили. „Когато я избирахме за конституционен съдия, тя бе избрана с голямо мнозинство, включително от ДБ и ПП, включително със защитата на Божанов във Фейсбук“, заяви депутатът.

По думите му той не знае нищо и не се интересува от отношенията между Делян Пеевски и Десислава Атанасова. „Не съм моралната полиция. Има достатъчно клюкари в НС, аз не се интересувам от тези въпроси“, каза Биков.

Кратък срок на годност

Депутатът от ГЕРБ отправи и директна политическа прогноза за бъдещето на Демерджиев като министър.

„Това, което министърът на вътрешните работи направи, е гаф. Един министър на МВР, когато излиза и поднася някаква информация, трябва да е гарантирал всичко за тази информация. Министърът на МВР трябва да говори с факти. В последната седмица Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър. Ако продължи по същия начин, ще натежи преди всичко на собствената си партия и тя ще се освободи от него“, заяви Биков.

Според него проблемът вече не е само в конкретния скандал, а в начина, по който МВР се въвлича в политически сблъсъци. Така темата за полетите се превръща в тест за професионализма на министъра и за способността му да пази авторитета на институцията.

Спорът за „модела“

Биков отхвърли и тезата за разграждане на модела „Борисов-Пеевски“. Според него подобни формули заместват липсата на конкретни действия и доказателства.

„Не може да се разгради нещо, което не съществува. През 2021 г. правителството си изкара мандата, има избори и край на правителството „Борисов 3“. Оттам следват 5 години, в които половината управлява Румен Радев, ние управляваме с ПП-ДБ, но ние по-скоро подкрепяме, те управляват, и накрая имаме правителството на Росен Желязков. Всички тези хора ли са „модел“?“, попита той.

„Това са общи приказки, тяхната функция е да заместят тоталната липса на конкретика. Когато си неспособен да извършиш елементарни действия, започваш да говориш за олигархията, модела, мафията“, добави Биков.

ВСС, Делян Добрев и ГЕРБ

По темата за Висшия съдебен съвет Биков заяви, че ГЕРБ няма претенции да има своя квота, но ще гледа внимателно имената на кандидатите.

„Ние нямаме претенции да имаме наша квота във ВСС. Ще видим какви са кандидатите на различните партии и ще преценим кога да подкрепим. Нямаме претенции ние да участваме във ВСС, претенции към имената имаме. Ще проверим какви качества имат - професионални и етични“, каза депутатът.

Той коментира и напускането на Делян Добрев от ГЕРБ, като отхвърли тезата за демонстративно откъсване от партията.

„Не мисля, че някой демонстрира откъсване от ГЕРБ. Делян Добрев има лични планове, най-вероятно умора от политиката. Със сигурност ще липсва на парламентарната група, но няма как да го задължим“, заяви Биков.

Бюджетът и еврозоната

По темата за Бюджет 2026 Биков предупреди, че управляващото мнозинство трябва да мотивира дефицита, ако иска бюджетът да бъде не само приет, но и законен.

„Ако управляващото мнозинство желае все пак бюджетът да бъде и законен, би трябвало да мотивира този свръхдефицит. Когато Гълъб Донев представи този бюджет, целта беше през 2028 г. да сме на 3%. През 2020 г. 3% дефицит го говорихме като огромна опасност, а сега вече сме на етап целта да ни е 3% и не изключвам възможността след години 5% да ни е целта“, заяви той.

Биков каза още, че го притеснява темпото на кабинета. „Притеснява ме, че настоящото правителство работи на забавен каданс в постиндустриалната епоха, а най-важното нещо е скоростта“, посочи депутатът.

За приемането на България в еврозоната той заяви, че моментът е бил решаващ. „Ако не бяхме приети в еврозоната миналата година, нямаше да бъдем приети и през следващите 10-15 години. Част от по-високите цени се дължи и на голямата борба с високите цени. Това постоянно говорене как цените скачат, как едва ли не това стана някаква нормалност, доведе до този ефект“, каза Биков.

По думите му правителството е изпълнило необходимото за еврозоната. „Това, което правителството трябваше да направи за еврозоната, го направи. Мина без приет бюджет, но това се случи по желание на тогавашната опозиция и тогавашния президент Радев“, заяви той.

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