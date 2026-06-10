България напомни на Скопие: Билетът ви за ЕС е спазването на ангажиментите

София и Скопие проведоха важен разговор на най-високо равнище относно европейското бъдеще на региона. По време на среща на върха вицепрезидентът Илияна Йотова разговаря с президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова за перспективите и критериите, които съседната ни държава трябва да изпълни по пътя към Брюксел. Двете разговаряха в рамките на форума на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Изпълнение на поетите ангажименти

Българската страна подчерта, че РСМ трябва да реализира ангажиментите от договореното през 2022 г. френско предложение. Йотова изрично отбеляза, че вписването на българите в Конституцията на Северна Македония вече не е просто българско настояване, а официална общоевропейска позиция и ясен критерий за членство, приет от целия Европейски съюз.

Преодоляване на напрежението и спазване на правата

По време на диалога беше обсъдено и значението на гарантирането на правата на македонските българи. Като важна стъпка за изграждането на доверие и добросъседство беше посочена необходимостта от окончателно спиране на езика на омразата в общественото пространство на Северна Македония. Изпълнението на тези стъпки остава задължително условие, за да може Скопие официално да започне същинските преговори за присъединяване към ЕС.

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