"Промяната" не отговори на Божанов, но завъртя президентска интрига

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ проведе заседание днес, на което не отговори на офертата на Божидар Божанов за нова обща партия, но позиционира партията в центъра и завъртя президентска интрига в центъра на която влезе Андрей Гюров.

ПП потвърди поетия ангажимент в подписаното споразумение с “Форум за демократично действие” за издигане на обща президентска кандидатура и натовари ръководството със задачата да предложи кандидат, съобщи партията на Асен Василев. Източници от нея твърдят, че едно от спряганите имена е на премиера Андрей Гюров. В т.нар. Форум пък влизат всички лица от присъдружните на ПП структури - БОЕЦ, "Правосъдие за всеки" и др. умнокрасивитетни формирования.

Днес Гюров коментира темата. Решенията за кандидатура за президент не се взимат емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие, каза служебният премиер пред БНР в отговор на въпрос дали от "Форум за демократично действие" е търсен за разговори за издигане на кандидатура за президент.

Той призна, че е получавал подобни предложения от различни групи, но отговорът му бил, че сега не е моментът, давайки приоритет на подготовката на изборите, а сега и на предаването на властта.

Националният съвет на ПП възлага на избраните народни представители, защитавайки всички предизборни законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите на хората в Бюджет 2026, гласи точка втора от решенията на заседанието на ПП.

Потвърждава позиционирането на “Продължаваме Промяната” като центристка политическа партия, с фокус върху образованието, здравеопазването, доходите на хората и развитие на икономиката, без увеличаване на данъците, е третото решение на съвета

