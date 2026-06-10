Кабинетът взе решение и за шефа на разузнаването

Правителството назначи нов ръководител на Националната агенция за приходите и одобри втори мандат за настоящия шеф на Държавна агенция "Разузнаване". Това става ясно от решенията на кабинета след края на заседанието в сряда.

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание на Република България да избере Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" за срок 5 години считано от 17 юни 2026 г. На практика той и досега изпълняваше задълженията си на същия пост от 2021 г. насам, а неговия 5-годишен мандат изтича именно на 17 юни.

До миналата година председателят на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание.

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