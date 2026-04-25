ДБ и политическата немощ или как се вдига самолет с лъжи

Една реклама за лекарства от близкото минало натовари със специфично значение фразата „да вдигнеш самолета“ И макар във фармацевтично отношение славата й отдавна да отмина, то в политическо продължава да има една особена порода партийци, които упорито прибягват до стимуланти в отчаян опит да придадат значение на съществуването си и да вдигнат рейтинга си след меко казано разочароващия за създателите им резултат от предсрочния парламентарен вот на 19 април. В техния случай обаче стимулантът е под формата не на лекарства, а на откровени лъжи.

Че манипулациите, внушенията и ретранслирането на клевети с надеждата, че преповтарянето ще ги превърне в истина е запазена марка за ръководството на „Да, България“, е доказан факт още от създаването на тази формация. Все пак тя беше зачената като партиен апендикс на един корпоративно-олигархичен кръг, превърнал прокситата си в медиите, политиката и неправителствения сектор в инструменти за подмяна на реалността с измислена такава, базирана не на факти, а на внушения. Но оттогава досега минаха почти десет години, „Да, България“ вече си има нов лидер, при това не един, а цели двама и въпреки това похватите им продължават да са си все същите - вместо с визия и идеи, да се осмислят с клевети по основния опонент на задкулисния кръг, който обслужват.

И тъй като явно немощта ги е застигнала и в това отношение, прибягнаха да лъжи, взети назаем. В конкретния случай - от сайта BNEWS на бившия журналист и бивш евродепутат Николай Бареков, който през годините стана известен главно с обслужването на олигарси като бившия банкер, източил милиарди от КТБ и забегнал в чужбина Цветан Василев, а сега явно е в търсене на нов спонсор, в чийто глашатай да се превърне.

В следствие на тази колаборация по олигархична линия, в петък лидерите на „Да, България“ – Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, дадоха пресконференция, на която преповториха непочиващи на каквито и да било реални факти внушения и манипулации, публикувани от BNEWS срещу лидера на ДПС Делян Пеевски. При това със заканата, че щели да искат „изслушване на вътрешния министър“ и „създаване на анкетна комисия в парламента“, която да проверяла твърденията в статията.

А самата тя всъщност е мистификация, чиято цел е да изкара, че на самолетни полети с Пеевски били летели и бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Митов, както и бившата шефка на ПГ на ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова.

В опита си да заблуди публиката, авторът на статията дори твърди, че получил потвърждение от МВР. А ироничното е, че в статията е публикуван и отговорът на МВР, от който – черно на бяло, се вижда, че проверката на Министерството на вътрешните работи е показала, че няма данни Митов и Атанасова да са били на борда на един и същи самолет с Пеевски. За капак се оказва, че на цитираните дати – 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г., самата Атанасова наистина е летяла, но с друг самолет и на друга авиолиния. От неин отговор на запитване на „24 часа“ става ясно, че тогава е пътувала с Turkish Airlines и дори вече е изпратила писмено искане до български държавни институции, за да потвърдят те този факт. На фона на всички тези данни, опитът на лидерите на „Да, България“ да „вдигнат самолета“ с поредната доза лъжи катастрофира безславно в блатото на собствената им политическа и морална несъстоятелност.

За въпросните партийци Божанов и Мирчев впрочем моралът е точно толкова важен, колкото и истината. Или иначе казано – никак. За тях той е само дъвка, с която надуват балони, пълни с лъжи. И щом те неминуемо се спукат, надуват нова. Пак пълна с лъжи. Единствената константа е мишената, срещу която са насочени клеветите и манипулациите им – лидера на ДПС Делян Пеевски. А за тези, които наистина злоупотребяват с политиката и властта, съмнително си мълчат. Както беше в случая с коалиционния им партньор и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков, за когото лъсна, че не един и два пъти е вдигал правителствения самолет за частни воаяжи с близката до сърцето му ексдепутатка от ПП Лена Бориславова. Да сте чули от „Да, България“ да са искали изслушване на вътрешния министър и създаване на анкетна комисия по този казус? Не и няма и да чуете. Защото цялата кохорта на ПП-ДБ осмисля пребиваването си в политиката не с визия и реални действия, с които да решава проблемите на обществото, а с „вдигане на самолета“ с клевети и непочиващи на каквито и да било факти манипулации, с които да очерня опонентите си. Това, което подценява е, че на лъжата краката наистина са къси и макар и бавно истината неминуемо лъсва. Както лъсва и политическата немощ. А в случая и с Божанов, и с Мирчев и с всичките им коалиционни партньори от формацията на ПП-ДБ избирателите явно вече са си дали сметка за това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com