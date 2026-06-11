Радев обяви Турция за ключов партньор на България в сигурността и бизнеса

Турция е не само съсед и приятел на България, но и ключов партньор в сигурността, миграцията, енергетиката и транспортната свързаност. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с турския външен министър Хакан Фидан в София, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

Разговорът постави силен акцент върху стратегическата тежест на отношенията между двете страни - от Черно море и НАТО до инвестициите, логистиката, високите технологии и изкуствения интелект. Премиерът подчерта, че визитата на Фидан е нова стъпка към задълбочаване на партньорството между София и Анкара.

Черно море на първа линия в разговора

В Министерския съвет фокусът падна върху общите предизвикателства пред България и Турция като съюзници в НАТО. Радев постави специален акцент върху сигурността в Черноморския регион - зона, която след войната в Украйна се превърна в един от най-чувствителните фронтове за европейската и евроатлантическата стабилност.

Като пример за реално и работещо сътрудничество беше посочена групата за противоминно противодействие в Черно море, в която участват България, Турция и Румъния. Форматът е важен за свободата на корабоплаване, защитата на морските маршрути и намаляването на риска от дрейфуващи мини. Турция, България и Румъния подписаха споразумението за създаване на тази група в началото на 2024 г., за да противодействат на минната заплаха в Черно море след руската инвазия в Украйна, съобщи Асошиейтед прес.

Рекордна търговия и над 2200 турски компании

Румен Радев подчерта и икономическото измерение на отношенията. По думите му правителството работи за максимално добра бизнес среда в България, а турските инвестиции вече имат сериозно присъствие в страната. Над 2200 турски компании оперират у нас в производството, търговията, логистиката и услугите.

Турция е сред водещите външнотърговски партньори на България, а двустранната търговия достигна нов рекорд със 7,7 млрд. евро през 2024 г. Данните бяха обявени и от Министерството на икономиката и индустрията при българско-турски бизнес форум в София през 2025 г., когато бе отчетено, че стокообменът между двете страни е достигнал рекордни стойности.

Последните данни показват, че икономическата връзка продължава да се разширява. През 2025 г. стокообменът между България и Турция е нараснал с 18% за година до около 9 млрд. евро, а преките турски инвестиции у нас са над 1,5 млрд. евро. Това превръща икономическото партньорство не просто в добросъседски обмен, а в една от най-силните оси за растеж в региона.

Енергетика, транспорт и нови технологии

Енергийната и транспортната свързаност също бяха сред водещите теми на срещата между Румен Радев и Хакан Фидан. За България отношенията с Турция имат пряко значение за коридорите на движение на хора, стоки, енергийни ресурси и стратегическа инфраструктура. В момент на силна регионална несигурност това партньорство има значение далеч отвъд двустранния дневен ред.

Наред с традиционните области София и Анкара виждат нов потенциал в развитието на високите технологии и изкуствения интелект. Този акцент е особено важен, защото показва опит отношенията да не останат затворени само в класическите теми за граници, сигурност и търговия. Включването на технологичния сектор в разговора отваря възможност за партньорства в иновации, дигитална икономика, индустриални решения и нови инвестиционни модели.

Партньорство, което вече не е само регионално

България и Турция са свързани от географията, но днешният разговор в София показа нещо по-важно - отношенията вече имат стратегическа тежест за целия Черноморски регион. Сигурността на корабоплаването, миграционният натиск, енергийните маршрути и транспортните коридори правят София и Анкара естествени партньори в зона, където нестабилността може бързо да се превърне в европейски проблем.

Именно затова визитата на Хакан Фидан не е просто поредна дипломатическа среща. Тя идва в момент, когато България има интерес да разширява партньорства, които носят едновременно сигурност, инвестиции и регионална тежест. Посланието на Радев беше ясно - Турция остава ключов партньор, а следващият етап в отношенията трябва да надгради постигнатото с повече бизнес, по-силна свързаност и по-активно сътрудничество в новите технологии.

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