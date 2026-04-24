Рокада в "Прогресивна България". Кой се отказа от парламента

Лидерът на "Движение нашият народ" и кмет на Кричим Атанас Калчев се отказа от мястото си в парламента. Това съобщи той в социалните мрежи.

Калчев е подал заявление до ЦИК по-рано днес, че не желае да бъде избиран за депутат от Пловдив - област. От този избирателен район "Прогресивна България" вкарват осем депутати. Мястото на Калчев ще заеме деветият в листата Иван Запрянов Мавродиев.

Според него провеждането на извънредни частични местни избори за кмет в Кричим би създало излишно напрежение, административна несигурност, разходи и риск от прекъсване на важни процеси за общината, в т.ч. и забавяне на инфраструктурните проекти, които са от приоритетно значение за нашият град.

