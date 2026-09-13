Стилян Петров с много важна новина за Любо Пенев и Хубчев
Разкри какво е състоянието им в момента
Следете всички новини, анализи и коментари за Пенев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разкри какво е състоянието им в момента
От какво се отказа легендарният треньор
Кои са причините за отказа
Как ще се потушават пожарите в клуба
Кого не иска публиката на червените
Дойде след мощен удар на бразилеца Фабио
Какво може да стане с поста му в Хебър
Имало непоносимост към Бруно Акрапович
Медиите в Полша издадоха плановете на българския спец
Всички са под карантина
ЦСКА-София готви изненада за легендата преди мача с Берое довечера
Групите ще са от по 4 футболисти
Това бе най-хубавият избор, обяви един от шефовете на клуба
Димитър Пенев и Люпко Петрович продължават да му помагат
Треньорската рокада в ЦСКА се очаква да стане утре
Легендата на българския футбол Христо Стоичков реши да върне спомена от феноменалната Пенева чета. За своя 50-годишен юбилей бившият футболист на "Ба...
След като се размина с "Леванте", Любослав Пенев е най-сериозният вариант за треньор на "Омония". Другите кандидатури - на холандеца Марио Беен и на п...
Нелепо разтежение вади легендарния нападател Любослав Пенев от участие в първия по рода си финал на шампионите. Най-добрият тандем на тенис корта сред...
За Владимир Пенев колелото е най-хубавият начин да разгледаш непознат град, особено ако има подходящите условия за това. Той е карал велосипед и на не...
Новият треньор на ЦСКА ще се казва Пенев. От понеделник представител на фамилията поема тима вместо Стойчо Младенов. По-вероятно е да се казва Димитър...