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Любо Пенев поема "Омония"

Любо Пенев поема "Омония"

След като се размина с "Леванте", Любослав Пенев е най-сериозният вариант за треньор на "Омония". Другите кандидатури - на холандеца Марио Беен и на п...

10 ноември | 8:28
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