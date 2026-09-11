Сестрата на Доли Партън разкри за последните дни на певицата

Сестрата на Доли Партън, Стела, разкри причините, поради които подробностите около онкологичното заболяване на кънтри легендата са останали скрити от обществеността.

Изпълнителката на незабравимия хит „Jolene“ почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с рака. Конкретната диагноза така и не бе оповестена, отбелязва Independent. По думите на Стела, въпреки че Доли не е искала изрично от близките си да пазят състоянието ѝ в тайна, тя не им е давала и разрешение да го разгласяват. „От уважение към нея смятам, че нямам право да коментирам нищо“, споделя сестра ѝ, като допълва, че последното желание на Доли към нея е било просто да се помоли за нея.

Запитана какво ѝ липсва най-много, Стела посочва несломимия оптимизъм на сестра си. „Не ми липсват обаче страданията и болката, през които преминаваше. Знам, че си отиде с мир, беше подготвена и напълно наясно накъде се е запътила“, споделя тя.

Малко преди смъртта си Доли даде интервю за списание People, в което загатна за влошеното си здраве. Тя призна, че е пренебрегнала собствените си здравословни проблеми, докато е се е грижила за съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г. на 82 години. „Въпреки че продължавам лечебния си процес, не съм спирала да работя“, каза тогава певицата.

Тъжната вест за нейната кончина бе съобщена първо от племенника ѝ Брайън Сийвър във видео в Instagram. Погребението се състоя на 28 август в тесен семеен кръг в Мемориалния парк и мавзолей „Уудлон“ в Нашвил, където Доли бе положена до съпруга си Карл. Нейната племенница Лейни Партън и официалният екип на звездата потвърдиха, че това е било изричното ѝ желание - скромна и частна церемония само за най-близкото семейство.

Още през 2014 г. в интервю за Entertainment Weekly кънтри кралицата бе разкрила един специален детайл относно последното си сбогуване - желанието си на погребението ѝ да прозвучи старата госпъл песен „If We Never Meet Again“. „Това беше любимата песен на баща ми. Пяхме я на неговото погребение и бих искала да я изпеят и на моето“, сподели тя тогава. Макар да не е потвърдено дали песента е била изпълнена по време на службата, през годините Доли я е изпълнявала нееднократно в дует със своята кръстница Майли Сайръс.