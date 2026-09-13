Кърджилова с разтърсваща изповед. Най-големият страх

Радина Кърджилова повдига завесата пред най-съкровените и обществено значими теми от своя живот в откровено интервю за предаването „120 минути“ по bTV. Повод за гостуването ѝ е предстоящата българска премиера на спектакъла „Интер Алия“ на 28 септември, където тя влиза в ролята на съдия и майка. Кърджилова говори открито за страха и отговорността в родителството, необходимостта от сигурна среда за децата и опасностите от социалните мрежи и агресията сред младите. Тя споделя за личния си сблъсък с негативизма в публичното пространство, значението на професионалната дисциплина, семейните си корени и партньорството на сцената с актьора Пламен Димов.

Родителството и най-големият страх

„Страх ме е.“ Това призна актрисата за най-голямото предизвикателство да бъдеш родител.

Когато говори за собствените си деца, Кърджилова признава, че страхът е неизменна част от отглеждането им. „Страх ме е. Никой не те предупреждава за притеснението. А то винаги стои. То е закодирано в теб. То е част от това да бъдеш родител“, каза она.

Актрисата разказа, че се стреми да осигури сигурна и спокойна среда на двамата си синове. Според нея най-важното е децата да имат свободата да говорят с родителите си, без да се страхуват. „Мисля, че трябва да му даваш свободата да може да говори свободно. Без да се страхува. Защото едно дете, когато започне да лъже или да прикрива някакви неща, това може да стане много голям проблем“, коментира тя. „Животът на едно дете трябва да минава спокойно, да бъде сигурно и да бъде обичано. Това е много важно. Средата, в която живее, е много важна“, добави Кърджилова.

„Много ми се иска чрез тази пиеса да задам много въпроси за това какви родители трябва да бъдем, как трябва да се отнасяме към децата си, какви отговори да търсим. Да имаме възможност да им даваме пространство, да им бъдем приятели, някак си не само да налагаме своите виждания“, допълни тя.

Новото театрално предизвикателство „Интер Алия“

Кърджилова гостува в „120 минути“, за да разкаже за новото си театрално предизвикателство – „Интер Алия“ на Сузи Милър, в която влиза в ролята на съдия, чийто подреден свят се разпада, когато собственият ѝ син се оказва в центъра на тежко обвинение. Българската премиера на спектакъла е на 28 септември.

Героинята на Кърджилова е съдия и майка, която цял живот е вярвала в закона, а в един момент той влиза в собствения ѝ дом. „Героинята, която представям, е много силна личност. С много изявени идеали и качества като жена. Тя е силно феминистки настроена. И делата, с които се занимава, са свързани с насилие върху жени“, разказа актрисата.

Насилието сред младите и контролът над социалните мрежи

Актрисата говори и за отговорността на хората, които са публични личности. „Човек трябва да бъде пример. И да задава въпроси. Не винаги можеш да получиш отговор, но трябва да работиш“, каза она. По думите ѝ новият спектакъл е особено важен заради случващото се в обществото.

„За мен тази пиеса е много важна, предвид всичко, което се случва в момента. Всичко, което се случва с това масово насилие на младите, които го изразяват чрез някакъв лозунг, който аз още не мога да разбера“, коментира Кърджилова.

Актрисата коментира и влиянието на социалните мрежи върху подрастващите. „Смятам, че социалните мрежи трябва да бъдат забранени до една определена възраст. Защото ти какъвто и родителски контрол да имаш над собственото си дете, ти не можеш да разбереш до какви мрежи и до какви неща може да влезе“, каза тя. Според нея проблемът не засяга само децата, тъй като социалните мрежи могат да увеличават яростта и разделението. „Това е един много сериозен червен бутон, на който трябва да обърнем много сериозно внимание. Защото насилието поражда насилие“, каза актрисата.

Тя свързва агресията и с преживяното в детството: „Когато едно дете е малтретирано или в училище е било обиждано вербално или психически, то трупа някаква агресия в себе си, която в един момент, колкото и да се притиска и да има натиск върху нея, това нещо избива.“

Сблъсъкът с хейта и депресивните състояния

Актрисата разказа и за отношението към нея в социалните мрежи още след появата ѝ в „Стъклен дом“. „Тогава бях буквално сочена с пръст за някакви неща. Всеки нещо пише, казва, съди, обижда, без грам да си дава сметка какъв човек стои срещу него“, каза тя.

Кърджилова призна, че негативните коментари са ѝ се отразявали тежко: „Коментарите понякога са чудовищни. Можеш да изпаднеш в депресивни състояния. И не само аз. Аз имам много близки мои колежки и приятелки, които с години не могат да се оправят.“

Тя обаче вярва, че несъвършенството е част от човека, и говори за свободата да бъдеш себе си – „да можеш да изявяваш себе си по начина, по който искаш, и да си с ясната позиция за това какво правиш и какво искаш да даваш на хората“.

Според нея професионалният живот изисква сериозна психическа издръжливост и дисциплина: „Точност, дисциплина, отговорност, жертва, защото понякога репетициите могат да продължат повече от 12 часа.“ Заради работата си има дни и седмици, в които не може да вижда децата си.

Семейството и бургаските корени

Радина Кърджилова е израснала в семейство на художник и инженер. „Баща ми е художник, майка ми е инженер, но в момента работи в Столична община“, разказа тя. Родителите ѝ се запознават на парти.

Тя разказа и за връзката си с Бургас, откъдето е родом майка ѝ: „Когато бях малка, летата си ги прекарвах там. Така че с гордост мога да кажа, че освен софиянка съм и наполовина бургазлийка, защото Бургас ми е любимият град.“

Партньорството с Пламен Димов и личните съмнения

В „Интер Алия“ Кърджилова си партнира с Пламен Димов. Двамата играят семейство, чийто живот се разпада. „Не бих казала, че е по-лесно. По-скоро самата среща и отвличането от работата, защото Пламен е изключителен актьор, много добър партньор“, каза она.

Кърджилова призна, че Димов е човекът, който ѝ дава сила в моментите на професионално съмнение. „Понякога, когато аз имам спадове, чисто професионални, и недоволство спрямо това как се справям, или недостатъчно високо самочувствие, той е човекът, който ми дава сила. Пламен е силна личност. Аз имам нужда от такъв човек в живота си“, каза актрисата.

Тя признава, че и днес се съмнява в себе си: „Човек, ако не се съмнява в себе си, няма смисъл да пулсира.“