Йорданка Христова шокира: Като тираджия съм

Легендата на родната естрада Йорданка Христова изненадващо призна, че не спира да псува, докато шофира.

"Аз съм доста динамична. Не спирам да шофирам. Псувам непрекъснато. Постоянно ми мърда устата с доста нецензурни думи. Като някой тираджия. Аз съм спокоен шофьор, но съм боен", призна тя в "На Фокус".

Преди няколко дни тя празнува рождем ден с премиерата на филм за нея.

"Не обичам да си посрещам рождения ден толкова тържествено. Аз дори не знах какво ще се получи от филма. За няколко часа го направихме. Нямам спомен какво съм говорила. Това е моментно настроение", каза Христова.

Тя се радва на всички свои периоди в живота си.

"Обичам си всички периоди от живота. Те са различни всичките. Докато се омъжих и се сдобих с децата си живеех бохемски като певица. С много пътувания. Сега продължавам", сподели певицата.

Тя коментира и световния ред.

"Картинката в България не е много ласкава. В целия свят е такова. Картинката е несигурна, доста сива. Държа да има мир на земята. Не може през 21-и век да се говори за въоръжаване", възмущава се Христова.

Тя е канена не веднъж в политиката.

"Още от БКП и БЗНС са ме канили в политиката. Аз винаги съм казвала, че нямам време за усмивки и дружинки. След промените също. Един единствен път се изкуших заради Динев от Стара Загора. На нас ни дай избори за каквото и да е. Имаме партии за цяла Европа", смята певицата.

Много пъти е опитвано да бъде омерзена.

"Гледам да не вляза в мелницта, във въртележката. Като влезеш в центрерофугата е трудно да излезеш ненаранен. Слава Богу, успявам да се спася", казва Христова.