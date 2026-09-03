Трагедия в света на Дисни. Обичана звезда почина само на 33

Актрисата Карла Джефри, която милиони зрители познават като усмихнатата мажоретка Брий от поредицата „Зомбита“ на Дисни Ченъл, е починала само на 33 години. Джефри си е отишла на 1 септември, а тъжната новина беше потвърдена от дългогодишната й агенция Alexanders Talent Management чрез публикация в официалния й профил в Инстаграм. Причината за смъртта засега не се съобщава. Загубата предизвика вълна от емоционални послания от колеги, приятели и фенове на актрисата.

„Карла беше повече от клиент. Тя беше семейство“

Джефри е била само на 12 години, когато става част от Alexanders Talent Management, и остава с агенцията повече от две десетилетия. „С дълбока тъга споделяме кончината на нашата любима Карла Джефри, която почина на 1 септември 2026 г., само на 33 години“, съобщиха представителите й.

От агенцията я описаха като жизнена и изключително талантлива жена, чиято сияйна усмивка можела да озари всяка стая. „Като Бри в хитовия франчайз на Дисни „Зомбита“, Карла споделяше своята радост, хумор и светъл дух с публиката по целия свят. Карла беше повече от клиент, тя беше семейство“, гласи още прощалното послание. Близките поискаха да бъде уважено личното пространство на семейството в този тежък момент.

Последните думи на агенцията към актрисата са кратки и болезнени: „Почивай красиво, Карла. Твоята светлина никога няма да бъде забравена.“

Колегите от „Зомбита“ не могат да повярват

След съобщението за смъртта й социалните мрежи се изпълниха с прощални послания. Майло Манхайм, който играе Зед в „Зомбита“, нарече Джефри „най-милата, най-добрата и най-обичащата“ и се сбогува с нея с личното „Обичам те, Карлабу“. Той сподели и стар забавен момент с актрисата от участието й в iCarly.

Чандлър Кини, позната като Уила във франчайза, написа: „Това не изглежда реално“, а Тревър Торджман заяви, че никога няма да забрави енергията на Карла и я нарече „наистина единствена по рода си“.

Особено тежко е посланието на нейния брат близнак Карлън Джефри, който също е актьор и е познат от сериала на Дисни Ченъл „A.N.T. Farm“. Той публикува последните си съобщения до сестра си, в които й казва колко се гордее с нея и че я обича „до Луната и обратно“. Карлън пише още, че тя е най-добрата сестра, която един брат би могъл да има.

Започва на 12, а Холивуд бързо я забелязва

Карла Джефри е родена на 10 юли 1993 г. в Хюстън, Тексас. Още като дете влиза в киното - дебютът й е през 2006 г. в комедията „Phat Girlz“, където играе малката версия на Джазмин, героинята на носителката на „Оскар“ Мо'Ник.

Следват роли в редица популярни сериали - iCarly, „Good Luck Charlie“, „Shake It Up!“, „Scream Queens“, „Crazy Ex-Girlfriend“, „Suburgatory“ и „American Vandal“ на Нетфликс. Карла се появява и като Кийша Блек в десет епизода на култовия сериал на Лари Дейвид „Curb Your Enthusiasm“, както и в полицейската драма „Southland“.

Бри я превърна в любимка на цяло поколение

Истинската популярност идва през 2018 г., когато Джефри получава ролята на Бри в „Зомбита“ - музикалната фантастична поредица на Дисни Ченъл за хора и свръхестествени същества, които се опитват да живеят заедно в град Сийбрук.

Бри е мажоретка и най-добрата приятелка на Адисън, изиграна от Мег Донъли. Карла се връща в „Зомбита 2“ през 2020 г. и „Зомбита 3“ през 2022 г., а по-късно озвучава героинята и в анимационния „Зомбита: Прероденият сериал“.

През годините актрисата не крие колко специална е за нея връзката с младите зрители. В интервю през 2025 г. тя говори за момичетата, които виждат себе си в нейната героиня, и казва, че именно това иска да продължи да прави - да бъде човек, към когото те могат да гледат.

Само година по-късно тази кариера приключи внезапно. Засега семейството и представителите на Карла Джефри не са разкрили какво е причинило смъртта й и няма официална информация за заболяване или друг предшестващ проблем.