Холивудска звезда се разхожда в София заради жена си

Холивуд отново има български адрес. Актьорът ЛаМоника Гарет, познат на зрителите от хитовите сериали „Lioness“ и „1883“, е в България заедно със съпругата си Мина Иванова Гарет и цялото семейство, видя "Стандарт".

Двамата се снимаха пред НДК в София, а Мина сподели емоционално послание в социалните мрежи, с което обяви семейното завръщане у нас.

„Най-накрая успяхме! Цялото семейство е в България едновременно! Пригответе се да ви засипя с всичко българско“, написа тя.

Мина Гарет е българка и именно София е мястото, където е израснала. Затова сегашното пътуване има специален смисъл за нея.

„Това бяха местата, където израснах, и не мога да повярвам, че отново мога да изживея всичко това, този път с цялото семейство“, споделя още тя.

Мина Иванова напуска България като тийнейджър и по-късно завършва Университета на Южна Калифорния със специалност комуникации. Днес работи в сферата на луксозните имоти.

С ЛаМоника Гарет се запознават в Лос Анджелис, а през 2017 г. сключват брак. Двамата имат син, а тя и дъщеря явно от предишна връзка.

Актьорът вече познава България. Преди две години той посети страната за първи път като съпруг на българка, като тогава прекара време и по Черноморието. По-късно Гарет беше у нас и за снимките на филма „Славей“, в който играе американски боец от специалните сили, а в лентата играе и българския актьор Антон Порязов.

От Холивуд до софийските улици

За ЛаМоника Гарет България също не е непозната територия. Актьорът вече е прекарвал време у нас и е познавал страната не само от хотелските стаи и снимачните площадки.

През годините той е посещавал и българското Черноморие, а при престоя си в София е имал възможност да види града далеч от лъскавата му туристическа витрина.

Сега обаче посещението е различно – Гарет е тук със съпругата си и цялото семейство, а Мина очевидно е решила да им покаже България през собствените си спомени.

ЛаМоника Гарет е познат на международната публика с ролите си в продукции като хитовия „Lioness“, който ще има нов сезон. Там играе Такър, а в „Lioness“, участват още Зоуи Салдана, Никол Кидман и Морган Фрийман. Гарет участва и в „1883“, „The Terminal List“ и „Designated Survivor“. Актьорът има и сериозен опит като професионален кечист, преди да се посвети на киното и телевизията.