Мартин Чой показа неочаквани снимки с Натали и детето

Както вече стана ясно, вчера синът на Натали Трифонова и Мартин Чой – Арън, навърши първата си годинка. Малкият сладур е доста пораснал и е станал още по-голям бонбон, отбелязаха потребители в нета.

Първо обаче синоптичката пусна само свои снимки с мъника, което накара хората да избухнат с въпроси за енти път и да питат къде е бащата?! Наясно сме, че мотошампионът не се е показвал нито веднъж с жена си и сина си от раждането му, което не е типично за популярните лица. Да, някои от тях предпочитат да пазят личния си живот за себе си, но чак пък веднъж да не те видят...

Не е ясно дали самата Натали Трифонова не е накарала любимия си да направи изключение и да се щракне на една мила семейна фотосесия, за да спрат слуховете, но... ето че тя е факт, пише Crimes.bg.

Виждаме ги тримата – Натали, Мартин и малкия рожденик Арън, който е вдигнат на ръце от татко си и изглежда видимо доволен. А и как няма да е доволен с тази вкусна и красива торта, плюс хилядите подаръци, които е получил?!... Да е живо и здраво хлапето, но баща му не се сдържал и отсякъл пред гостите: „Е, доволни ли са сега?! Видяха ме. Не съм сублимирал“, разказват запознати.