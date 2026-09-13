10 неписани правила за туристите в Япония. Никакъв бакшиш и сърбайте наволя!
От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
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От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
Над 6000 души останаха блокирани на летище „Нарита“, а 26 000 домакинства са без ток
Построена е преди 160 години и там всички са равни
Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги
Появи се и нова дума за това
Нов закон цели да спаси намаляващото императорско семейство
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
Кметът Живко Тодоров: „Науката и знанието ще ви направят достойни граждани. Стара Загора се гордее с вас“
Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
Български фолклор, баница и розова магия превзеха парк „Мияшита”
Рияко Катаяма върти родни хитове в нощните клубове на японската столица
Победителят на аукциона бе корпорацията „Кийомура"
33 за вече мегаполисите, според доклад на ООН
Два американски мегаполиса в началото на класацията
Тази година обаче в българския курорт очакват сериозен ръст на туристи
Той искал да умре с истинското си име, а не с псевдонима
Какво се случи
Какво беше инсталирано в университета в Токио
Колективът teamLab постави рекорд на Гинес през 2019г.
Събитието ще се проведе от 10 до 12 ноември