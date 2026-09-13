Куршуми на кулинарен фестивал, ранено е и дете на 2 години
Двама души са загинали, а петима са ранени
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Двама души са загинали, а петима са ранени
Победителят в Шампионска лига Пари Сен Жермен се наложи убедително с 4:0 срещу Атлетико Мадрид
Нов кошмар с плавателен съд
Полицията търси свидетели да опишат стрелеца
Четирима са простреляни, стрелецът не е заловен
Три милиона долара гаранция за жената, която го намушкала
Зимна буря връхлетя американския щат Вашингтон и наложи отмяната на 200 полета от летището в Сиатъл, предаде Асошиейтед прес
Родната традиция за отличия в областта на анимацията продължава и с младото поколение. Българчета участват в международния конкурс Seattle Internation...
Двама души бяха убити, трима са ранени при стрелба, открита край палатков лагер за бездомни в Сиатъл, щата Вашингтон. Според полицията, са стреляли н...
Полицаи пазят около протестиращите в Балтимор
Най-малко шест души са ранени след като ученик е открил стрелба в училище в Сиатъл, щата Вашингтон, съобщи BBC. Момчето е извадило оръжие в закусвалн...
Сиатъл. Новинарски хеликоптер се разби в Сиатъл, при което загинаха пилотът и един телевизионен оператор. Един човек е в болница в тежко състояние. С...
Сиатъл. Новинарски хеликоптер се е разбил в централната част на Сиатъл, близо до емблематичната Space Needle. Според информация на Би Би Си хеликопте...
Ред хот чили пепърс и Бруно Марс направиха шоу на полувремето
Сиатъл. Българин е арестуван в Сиатъл по обвинение в трафик на хора и непредумишлено убийство. Това съобщава БГНЕС, позовавайки се на информация на АП...