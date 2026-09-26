Отлична новина за рейтинга на България. Перспективата вече е положителна

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България на ниво BBB+, но повиши перспективата пред него от стабилна на положителна. Решението беше обявено на 25 септември и е важен сигнал за това как агенцията оценява посоката на българската икономика и публичните финанси. Положителната перспектива означава, че при благоприятно развитие в следващ период може да се стигне и до повишение на самия рейтинг.

Според Fitch намаляването на политическата несигурност след сформирането на правителство, подкрепено от еднопартийно парламентарно мнозинство, създава по-добри условия за провеждането на структурни реформи. Агенцията вижда възможност те да подпомогнат потенциалния икономически растеж, повишаването на благосъстоянието и подобряването на управлението в обществения сектор.

Към това се добавят и ефектите от присъединяването на България към еврозоната. Fitch посочва членството в еврозоната и Европейския съюз, стабилните публични финанси и силните външни баланси като основни фактори, подкрепящи рейтинга BBB+.

Картината обаче не е изцяло положителна. Агенцията предупреждава за признаци на прегряване на икономиката, високата инфлация и увеличаващия се дефицит по текущата сметка. Сред причините е и процикличната фискална политика, която подкрепя търсенето във време, когато икономиката вече расте сравнително силно.

Fitch отбелязва, че икономическият растеж на България се задържа около 3% от 2024 г. насам въпреки външните сътресения и слабия растеж в Европейския съюз. Това е значително над темпа от около 1% в еврозоната.

Прогнозата на агенцията обаче е растежът постепенно да се забави и да достигне 2,4% през 2028 г. Очаква се структурата му също да стане по-балансирана - вътрешното търсене да нараства по-бавно, а износът да подобри представянето си.

Един от най-сериозните сигнали за риск идва от заплатите. Fitch посочва силния им номинален ръст през последните три години, който подкрепя потреблението на домакинствата, но едновременно с това засилва макроикономическите дисбаланси.

По-силното потребление допринася за рязкото разширяване на дефицита по текущата сметка. Според прогнозата на агенцията той може да достигне 7,4% от БВП през 2026 г. - ниво, което е значително по-високо от обичайното за държави със сходен кредитен рейтинг.

Инфлацията също остава сред рисковете. Fitch очаква средногодишното поскъпване да достигне 4,9% през 2026 г. и да остане над средните равнища за държавите с рейтинг BBB+ и през 2027-2028 г.

Следващите стъпки ще бъдат решаващи за това дали положителната перспектива ще се превърне в реално повишение на рейтинга. Fitch посочва като положителни фактори отслабването на макроикономическите дисбаланси и успешното провеждане на структурни реформи.

Обратният сценарий също е ясно очертан. По-сериозно натрупване на дисбаланси, рязко забавяне на икономиката, например вследствие на загуба на конкурентоспособност, или значително увеличение на държавния дълг спрямо БВП могат да окажат натиск върху рейтинга в обратна посока.