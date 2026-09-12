Fitch запази рейтинга на България, но предупреди за сериозни рискове
Стабилна перспектива при силни финанси, но политическата нестабилност спира реформите
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Стабилна перспектива при силни финанси, но политическата нестабилност спира реформите
Fitch: Политическата криза не спира еврото, но забавя реформите
Повишаването на рейтинга последва наскоро обявеното повишаване на дългосрочния IDR рейтинг на Групата УниКредит до 'A-'
Международната рейтингова агенция потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България
Рейтингът на България е подкрепен от силната външноикономическа и фискална позиция на страната
Рейтингът на България е подкрепен от силната външна и фискална позиция на страната
Излезе с позиция за рейтинга ни
Положителната перспектива отразява плановете за членство на страната в еврозоната
Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива
Несигурният резултат от изборите би могъл да влоши положителната перспектива на рейтинга на България, каза премиерът
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Fitch Ratings понижи рекордните 33 суверенни рейтинга
Агенцията очаква присъединяването ни към еврозоната
Приемането на еврото е за доброто на българските граждани и на българския бизнес, заяви премиерът
Кредитният рейтинг на България остава ‘BBB’ с положителна перспектива
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България "BBB-/ВВВ", съответно в чуждестранна и местна валут...
Ню Йорк. Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг "BBB-/ВВВ" на България съответно в чуждестранна и местна валута със стабилна перспе...
Лондон. Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг 'BBB-/ВВВ' на България съответно в чуждестранна...
Прогнозата за растеж на БВП за 2015 г. е 2,3%