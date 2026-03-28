Fitch запази рейтинга на България, но предупреди за сериозни рискове

Международната агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на ниво BBB+ със стабилна перспектива с рейтингово действие от 27 март 2026 г. Оценката отразява баланса между стабилните икономически основи на страната и продължаващите вътрешнополитически предизвикателства.

Рейтингът е подкрепен от силната външна и фискална позиция на България, както и от надеждната политическа рамка, свързана с членството в ЕС и еврозоната. Тези фактори продължават да действат като стабилизиращ механизъм за икономиката, въпреки сътресенията в политическия живот през последните години.

В същото време агенцията подчертава, че честите избори и нестабилните коалиционни правителства забавят ключови реформи. Това се отразява и върху икономическото сближаване, като при сегашните темпове доходът на човек от населението вероятно ще остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива означава, че според Fitch вътрешнополитическата несигурност и външните геополитически рискове няма да подкопаят икономическия растеж в краткосрочен план. Агенцията не очаква и натрупване на сериозни макроикономически, фискални или външни дисбаланси, въпреки че отчита известно влошаване на текущата сметка.

Външните финанси остават ключова силна страна на страната, като именно те продължават да поддържат кредитния профил на България стабилен в условията на несигурна международна среда.

Сред рисковете за евентуално понижение на рейтинга Fitch посочва натрупване на макроикономически дисбаланси или забавяне на растежа, особено ако политическата нестабилност продължи и затрудни реформите. Като негативен фактор се разглежда и възможно значително увеличаване на държавния дълг спрямо БВП, например при по-разхлабена фискална политика или по-слаби икономически резултати.

В същото време перспективите за повишение на рейтинга са свързани с по-голяма политическа стабилност и укрепване на институциите. Това би позволило по-бързо провеждане на реформи и по-добро сближаване с по-развитите икономики.

Допълнителен положителен ефект би имало и намаляването на макроикономическите дисбаланси, както и по-висок икономически растеж, подкрепен от ефективно усвояване на европейските средства и провеждане на структурни реформи.

